Mensaje inédito del Indio Solari a Messi: “¿Qué tal si ganás un campeonato más?”

Un mensaje inédito que el Indio Solari le grabó a Lionel Messi salió a la luz en las últimas horas, tras la muerte del músico, y generó una fuerte conmoción por el pedido final que le dejó al capitán de la Selección argentina antes del Mundial 2026: ir por otra Copa del Mundo.

El audio había sido registrado hace algunas semanas y, según se reveló, nunca llegó a manos de Messi porque el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no se animó a mandárselo.

En la grabación, Solari saludó al rosarino con enorme admiración y lo definió como “un tesoro deportivo argentino”, además de destacar la destreza única con la que marcó a varias generaciones de hinchas.

El tramo más emotivo llegó sobre el cierre, cuando el Indio Solari dejó una especie de arenga mundialista para Messi: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?”, una frase que rápidamente se viralizó entre fanáticos del fútbol y seguidores ricoteros.

“Estás para eso, viejo, estás para eso”, agrega. Incluso el audio fue incluido en el homenaje de la Selección argentina al Indio.

La historia del audio fue contada por el periodista Hernán Castillo, quien explicó que el músico lo había grabado entre un mes y un mes y medio antes, pero luego decidió no enviarlo por pudor.

Según relató Castillo, una persona cercana al Indio le había acercado el material con la intención de que llegara al capitán argentino, aunque finalmente el mensaje quedó guardado hasta después de su fallecimiento.

La aparición del audio sumó otro capítulo emotivo al vínculo entre Solari y el fútbol, una relación atravesada por su amor por Boca, su admiración por Juan Román Riquelme y sus elogios públicos a Messi tras la consagración argentina en Qatar 2022.

El mensaje conmovió especialmente por el contexto: Messi se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina, mientras el país despide a una de las figuras más influyentes de la cultura popular.

Con información de la agencia NA