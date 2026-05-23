Anularon las elecciones de la UOM y desplazaron a Abel Furlán: Aceiteros pidió un paro nacional

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán y dispuso la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios.

La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, origen de la causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

Según el fallo, las elecciones de Campana y los comicios nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González.

La resolución ordenó el “cese inmediato” de Abel Furlán y del resto de las autoridades electas en marzo pasado, además de dejar sin efecto las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción. Asimismo, el tribunal declaró la acefalía del gremio y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la tarea de organizar una nueva elección en un plazo máximo de seis meses.

Entre las principales irregularidades detectadas, la Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes de inviolabilidad del voto. “La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso”, señalaron los jueces.

El fallo también criticó que las urnas permanecieran bajo custodia de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y calificó de “inaceptable e irrazonable” exigir a los opositores “pernoctar” en el lugar para controlar el proceso electoral. A su vez, remarcó que tanto la Junta Electoral local como la Junta Electoral Nacional guardaron “silencio” frente a las denuncias presentadas por la Lista Naranja.

En otro tramo de la sentencia, los magistrados afirmaron que la UOM desoyó una medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. “La UOM prefirió desoír a esta Sala y seguir adelante”, sostuvo el fallo.

Para el tribunal, la intervención judicial del gremio metalúrgico resulta necesaria para “restaurar” la legalidad institucional del sindicato y garantizar un nuevo proceso electoral transparente. “La intervención judicial no es un acto discrecional que busca limitar la autonomía sindical, sino una respuesta judicial que se alza como el único remedio posible para restaurarla”, concluyó la Cámara.

La resolución generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines repudió el fallo y denunció una “encarnizada persecución política” contra la conducción metalúrgica.

En un duro comunicado, la federación aceitera expresó su “mayor solidaridad” con Furlán y calificó la decisión judicial como “un nuevo ataque contra la clase trabajadora”. Además, sostuvo que el fallo firmado por Pesino y González busca “desconocer la voluntad de las y los afiliados metalúrgicos”, que habían reelegido a Furlán con el 85% de los votos en la seccional Zárate-Campana y con el 80% en el Congreso Nacional del 18 de marzo.

La entidad vinculó la intervención con una supuesta ofensiva política y empresarial contra la UOM y cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei. También recordó que los mismos jueces habían restablecido la vigencia de la reforma laboral el pasado 23 de abril y denunció que el Ejecutivo “recompensó” al juez Pesino con una extensión de cinco años en su cargo pese a haber superado el límite de edad de 75 años.

En ese contexto, la federación aceitera convocó a todas las organizaciones sindicales a impulsar un plan de lucha nacional y reclamó la realización de un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la intervención de la UOM.

Con información de medios

JIB