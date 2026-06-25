Valeria Tentoni, Don Quijote, un diario de viaje y la relación entre los lectores y escritores

Valeria Tentoni es poeta y narradora. Nació en Bahía Blanca y dirigió la Audioteca de Poesía Contemporánea. Desde hace más de 10 años es editora del blog de Eterna Cadencia, donde además conduce el pódcast de entrevistas literarias Máquinas de escribir.

Algunos de sus libros son Antitierra, Hologramas, Piedras preciosas, Pirámide y Emociones lentas, y en relatos publicó El sistema del silencio y Furia diamante. En 2022 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Latinoamericano de Cuento Marta Brunet de la Universidad de Chile.

“Me interesaba trabajar sobre el efecto de los libros en la vida de las personas que los leen, quería contar como un diario de viaje genera en esta lectora un deseo de aventura”, dice sobre su primera novela, La vida privada, editada por Seix Barral.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos