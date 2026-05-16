Día Mundial del Heavy Metal: por qué se celebra cada 16 de mayo

El 16 de mayo se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha impulsada por fanáticos del género para homenajear a una de sus figuras más influyentes: Ronnie James Dio, fallecido en 2010. La jornada se convirtió con los años en una celebración global de una cultura musical que atraviesa generaciones y mantiene una fuerte identidad propia.

Reconocido por su paso por bandas históricas como Black Sabbath, Rainbow y su proyecto solista Dio, el cantante dejó una huella imborrable en la historia del metal. También fue quien popularizó el gesto de la “mano cornuta”, convertido en uno de los símbolos universales del género.

Aunque no existe un reconocimiento oficial internacional, la fecha fue adoptada por comunidades metaleras de distintos países, que suelen celebrarla con recitales, festivales, publicaciones especiales y homenajes a discos y artistas emblemáticos.

El heavy metal nació a fines de la década de 1960 y alcanzó popularidad masiva durante los años '70 y '80. Bandas como Iron Maiden, Metallica, Judas Priest y Megadeth ayudaron a expandir el movimiento por todo el mundo, dando origen además a múltiples subgéneros.

En Argentina, el metal cuenta con una escena consolidada desde hace décadas, con referentes históricos como Hermética, Rata Blanca y Almafuerte, que marcaron a varias generaciones de seguidores.

Más allá de la música, el heavy metal se consolidó como una expresión cultural con estética, códigos y valores propios. Para millones de personas alrededor del mundo, el 16 de mayo representa una oportunidad para reivindicar un género que, lejos de desaparecer, continúa reinventándose y sumando nuevos públicos.