Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: por qué se celebra cada 17 de mayo

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una fecha destinada a promover la igualdad de derechos y visibilizar las violencias y desigualdades que aún enfrentan las personas del colectivo LGBTIQ+ en distintos países del mundo.

La efeméride recuerda el 17 de mayo de 1990, día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. La decisión marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género.

Desde entonces, organizaciones sociales, organismos internacionales y gobiernos de distintos países impulsan actividades de concientización, campañas y jornadas de debate para denunciar situaciones de discriminación, violencia y exclusión que afectan a lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y otras identidades diversas.

En muchos países, la fecha también funciona como un espacio para reclamar políticas públicas vinculadas a la inclusión laboral, el acceso a la salud, la educación y la protección frente a crímenes de odio y discursos discriminatorios. Diversos informes internacionales advierten que, pese a los avances legislativos registrados en las últimas décadas, aún persisten altos niveles de violencia y vulneración de derechos.

En la Argentina, distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual suelen realizar actividades culturales, charlas y movilizaciones en el marco de esta jornada. El país fue pionero en América Latina con leyes como el Matrimonio Igualitario, sancionado en 2010, y la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012.

La conmemoración busca reafirmar el compromiso con una sociedad más igualitaria y libre de discriminación, además de promover el respeto por la diversidad y los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.