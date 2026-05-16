Ocho heridos, dos de ellos muy graves, tras un atropello múltiple en Módena, Italia

Un hombre fue detenido tras arrollar a varios peatones en la ciudad italiana de Módena y después apuñalar con un cuchillo a un transeúnte que trataba de impedir su huida del lugar.

El atropello dejó al menos siete heridos graves, cuatro de ellos en estado muy grave, según afirmó el diario italiano La Repubblica. El medio también citó a testigos que explicaron que el conductor iba a una elevada velocidad y que se llevó por delante a unas diez personas de forma aparentemente deliberada.

Las imágenes muestran al coche con la trompa completamente destrozada ya que colisionó con una tienda de la Via Emilia Centro. De acuerdo a La Gazetta di Modena, el alcalde, Massimo Mezzetti, acudió al lugar de los hechos y explicó que una de las personas heridas, una mujer, quedó aplastada entre el coche y el escaparate. “Probablemente tendrán que amputarle ambas piernas”, afirmó.

El alcalde explicó que el sospechoso, que también resultó herido, está siendo interrogado por la policía. El detenido, según Il Corriere della Sera, tiene unos 30 años y nació en Bérgamo de padres marroquíes, aunque se crio en Módena.