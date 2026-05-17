David Attenborough a los 100 años: fotografías de una vida frente a la naturaleza y sus cambios | REPORTAJE FOTOGRÁFICO

David Attenborough acaba de cumplir 100 años el pasado 8 de mayo. El comunicador y naturalista de nacionalidad británica es hoy la voz y la crónica viva de nuestro planeta. Su trayectoria comenzó en la BBC de los años 50, cuando la televisión apenas descubría su poder. En aquellos primeros días, el objetivo era sencillo pero fascinante: mostrar al público especies y mundos que nunca habrían podido ver por sí mismos, bajo la premisa de que la naturaleza era un reino vasto e inalterable que siempre estaría allí.

Con el paso de las décadas, Attenborough transformó el documental de naturaleza en un arte de la paciencia y el detalle. Gracias a la evolución tecnológica, sus programas dejaron de ser simples avistamientos para convertirse en estudios profundos sobre el comportamiento animal.

El tono de su obra experimentó un cambio fundamental a medida que el consenso científico sobre el cambio climático se volvía irrefutable. Attenborough transitó de la contemplación pura a la advertencia: el conocimiento del mundo natural ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino un requisito indispensable para la estabilidad de nuestras propias sociedades.

Hoy, la influencia de Attenborough trasciende. A través de sus cien años de vida, ha tendido un puente que une el descubrimiento con la responsabilidad. Esta colección de imágenes celebra no solo al hombre que nos enseñó a contemplar la naturaleza, sino al visionario que hoy exhorta a la humanidad a entender la riqueza del planeta para proteger su futuro.