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Relatos Ambientales
Sobre este blog

Relatos Ambientales es un blog de Mongabay Latam. Somos un equipo periodístico que trabaja con alrededor de 40 corresponsales en Latinoamérica. 

Informamos con claridad, rigor e independencia a través de investigaciones y reportajes colaborativos y transnacionales con un enfoque científico. Nuestras historias se republican en los medios de comunicación más importantes y leídos de la región.

Ganamos el premio Rey de España (2019), recibimos dos menciones honoríficas de la Sociedad Interamericana de Prensa (2017 y 2020) y fuimos finalistas tres veces del Premio Gabo (2016, 2020 y 2025). 

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David Attenborough a los 100 años: fotografías de una vida frente a la naturaleza y sus cambios | REPORTAJE FOTOGRÁFICO

  • El comunicador y naturalista británico David Attenborough transformó el modo de ver y comprender la naturaleza. En esta galería, Mongabay Latam recorre su trayectoria del documentalista, que va desde los primeros años de la TV hasta la era de la crisis climática, periodo en que ha acompañado y reflexionado sobre cómo el mundo observa su biodiversidad.

David Attenborough con 99 años, en pleno rodaje de un nuevo documental en Londres. Foto: cortesía BBC-Passion Planet
David Attenborough con 99 años, en pleno rodaje de un nuevo documental en Londres. Foto: cortesía BBC-Passion Planet

Mongabay Latam

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David Attenborough acaba de cumplir 100 años el pasado 8 de mayo. El comunicador y naturalista de nacionalidad británica es hoy la voz y la crónica viva de nuestro planeta. Su trayectoria comenzó en la BBC de los años 50, cuando la televisión apenas descubría su poder. En aquellos primeros días, el objetivo era sencillo pero fascinante: mostrar al público especies y mundos que nunca habrían podido ver por sí mismos, bajo la premisa de que la naturaleza era un reino vasto e inalterable que siempre estaría allí.

Con el paso de las décadas, Attenborough transformó el documental de naturaleza en un arte de la paciencia y el detalle. Gracias a la evolución tecnológica, sus programas dejaron de ser simples avistamientos para convertirse en estudios profundos sobre el comportamiento animal.

El tono de su obra experimentó un cambio fundamental a medida que el consenso científico sobre el cambio climático se volvía irrefutable. Attenborough transitó de la contemplación pura a la advertencia: el conocimiento del mundo natural ya no era solo una cuestión de curiosidad científica, sino un requisito indispensable para la estabilidad de nuestras propias sociedades.

Hoy, la influencia de Attenborough trasciende. A través de sus cien años de vida, ha tendido un puente que une el descubrimiento con la responsabilidad. Esta colección de imágenes celebra no solo al hombre que nos enseñó a contemplar la naturaleza, sino al visionario que hoy exhorta a la humanidad a entender la riqueza del planeta para proteger su futuro.

David Attenborough con orangutanes en Borneo, en 1982. Foto: cortesía Rex Features
David Attenborough con orangutanes en Borneo, en 1982. Foto: cortesía Rex Features
Foto: cortesía Rex Features
Foto: cortesía Rex Features
Foto: cortesía Rex Features
Foto: cortesía Rex Features
David Attenborough, observado por el personal del zoológico Taronga, se acerca a un canguro durante su visita a Sídney, Australia, el 14 de octubre de 2003. Foto: Dan Peled/Archivo AP
David Attenborough, observado por el personal del zoológico Taronga, se acerca a un canguro durante su visita a Sídney, Australia, el 14 de octubre de 2003. Foto: Dan Peled/Archivo AP
David Attenborough observa una escultura floral de sí mismo en los jardines Kew de Londres, el jueves 17 de mayo de 2012. La escultura fue creada por Joe Massie, ganador de tres medallas de oro y del premio Best in Show en el Chelsea Flower Show. Foto: Kirsty Wigglesworth/Archivo AP.
David Attenborough observa una escultura floral de sí mismo en los jardines Kew de Londres, el jueves 17 de mayo de 2012. La escultura fue creada por Joe Massie, ganador de tres medallas de oro y del premio Best in Show en el Chelsea Flower Show. Foto: Kirsty Wigglesworth/Archivo AP.
A la derecha: un recorte con una fotografía suya es levantada mientras manifestantes marchan hacia el Parlamento en Londres, el martes 23 de abril de 2019, durante una protesta climática. El grupo de protesta no violenta Extinction Rebellion buscaba negociar con el gobierno para dar prioridad máxima al freno del cambio climático. Foto: Matt Dunham/Archivo AP
A la derecha: un recorte con una fotografía suya es levantada mientras manifestantes marchan hacia el Parlamento en Londres, el martes 23 de abril de 2019, durante una protesta climática. El grupo de protesta no violenta Extinction Rebellion buscaba negociar con el gobierno para dar prioridad máxima al freno del cambio climático. Foto: Matt Dunham/Archivo AP
David Attenborough en la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia. Foto: cortesía Freddie Claire/BBC/Atlantic Productions
David Attenborough en la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia. Foto: cortesía Freddie Claire/BBC/Atlantic Productions
En 2018, el naturalista y presentador recibió el premio The Perfect World Foundation. Foto: cortesía Daniel Wilke.
En 2018, el naturalista y presentador recibió el premio The Perfect World Foundation. Foto: cortesía Daniel Wilke.
A la derecha: El príncipe William del Reino Unido y David Attenborough observan la proyección del nuevo documental de Attenborough, Our Planet, durante una sesión de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2019. Foto: Markus Schreiber/Archivo AP
A la derecha: El príncipe William del Reino Unido y David Attenborough observan la proyección del nuevo documental de Attenborough, Our Planet, durante una sesión de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2019. Foto: Markus Schreiber/Archivo AP

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