DEME expresa “serias dudas” sobre la licitación para la concesión de la hidrovía

La multinacional belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) expresó este miércoles “serias dudas” sobre el proceso de licitación en Argentina para la concesión por peaje de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, o Vía Navegable Troncal (VNT), clave para la salida de buques de cargas de cinco países sudamericanos hacia el Atlántico.

“Esperábamos una licitación justa”, señaló en una declaración por escrito el portavoz de la compañía, Frédéric Dryhoel.

DEME compitió con la también belga Jan de Nul para quedarse con la concesión por el peaje de la VNT, más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay.

Ambas empresas presentaron este martes ofertas económicas idénticas, pero el Gobierno del presidente Javier Milei le dio a Jan de Nul mayor puntuación en la etapa de calificación técnica, por lo que se perfila como ganadora de la licitación.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía ejecutado por el Gobierno de Milei; después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó -en ese momento- de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión púbica acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan de Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron.

El pasado viernes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina emitió un dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en “responsabilidades penales”.

Además, en la víspera una organización no gubernamental realizó una denuncia penal para solicitar que la Justicia investigue si el Gobierno elaboró un pliego de licitación a la medida de Jan de Nul y, en ese caso, si hubo un fraude al Estado.

Según Dryhoel, DEME, junto a sus socios estadounidenses GLDD, Clear Street y KKR, presentó una “propuesta altamente competitiva y transparente”.

“Lamentamos no haber sido anunciados como el postor más favorable en la licitación para la concesión de la vía fluvial Paraná-Paraguay en Argentina. Revisaremos cuidadosamente esta situación en los próximos días y, junto con nuestros socios y asesores, evaluaremos los posibles pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de una apelación”, sostuvo el portavoz.

Dryhoel señaló que “desde el principio” DEME ha expresado “claramente” sus objeciones al proceso de licitación y apuntó que “no existe ningún país en el mundo donde se exija” un pago -diez millones de dólares- para presentar objeciones a un proceso de licitación, “lo que ya genera serias dudas sobre el procedimiento”.

El pliego de licitación proyecta para la empresa que gane la licitación un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de veinticinco años.

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico de un 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La concesión de la hidrovía estuvo por un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento.

EFE