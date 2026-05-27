Transportes Argentinos: una referencia segura para las mudanzas en CABA

Nacida en Capital Federal, la empresa de mudanzas Transportes Argentinos se transformó en pocos años en una referencia muy valorada a la hora de trasladar un hogar o una oficina. Hoy cuentan con 4.9 estrellas en las opiniones de Google y recomendaciones de famosos como Gabriel Rolón, Mario Pergolini, Maju Lozano y muchos más. ¿Cómo fue que esta empresa creada por un grupo de amigos logró hacer de las mudanzas un proceso ordenado y confiable? ¡Lo veremos en esta nota!

El origen: una visión enfocada en mejorar el servicio

El concepto de mudanzas profesionales siempre estuvo claro. Hace varios años, un grupo de amigos que hacía fletes en un camión pequeño escuchó a una clienta bromear con que le gustaría irse a tomar un café y que al volver estuviera todo mudado. Esos amigos -que hoy son los actuales dueños de Transportes Argentinos- comenzaron a proponerse crear un servicio que se encargara profesionalmente de cada detalle y que permitiera que una mudanza sin estrés fuera posible.

Fundaron la empresa en 2012 y paso a paso, mudanza a mudanza, fueron mejorando su sistema de logística hasta lograr un servicio actual pulido, eficiente y hasta cálido. No se puede olvidar que las mudanzas son un momento muy importante para las personas. Incluso para las empresas que tienen que trasladarse. Por ello es que hasta ese tipo de detalles formó parte de los objetivos de Transportes Argentinos y los llevó a ser el servicio profesional de mudanzas que son hoy.

El concepto de “mudanza llave en mano”

Una “mudanza llave en mano” es una mudanza en la que el cliente no tiene que preocuparse por nada. Es el servicio más completo e integra: embalaje de objetos pequeños, preparación de muebles y frágiles para un traslado seguro, desarmado de muebles de tornillo, desinstalación de aire acondicionado, contrato, seguro, geolocalización en vivo y muchos servicios más, varios de ellos opcionales para poder personalizar cada caso. Incluso, si se hace necesario utilizar grúas para mudanza en altura o limpieza en origen y destino, se pueden contratar aparte.

Los beneficios son innegables: el ahorro de tiempo, la menor preocupación, un proceso completamente simplificado que se presenta como una solución moderna y práctica a una histórica fuente de mucho stress.

Procesos, planificación y transparencia como pilares

El proceso de contratar a Transportes Argentinos comienza solicitando una cotización en su sitio web. Allí, en pocos minutos se contactan asesores para combinar una visita al domicilio de origen de la mudanza. Esa visita técnica es muy importante, tanto para presupuestar como para brindar el servicio: se dimensiona el volumen total para elegir el camión adecuado, se estima el tiempo según si hay que desinstalar muebles o aparatos, se revisan accesos, zona y permisos necesarios.

Con ello, llega un presupuesto cerrado que incluye todo lo descrito. Suele haber promociones y cuotas con distintos bancos y al contratarlo se combina la fecha exacta. El equipo -de varias personas- llega puntual el día pautado y se encarga de llevar a cabo el plan de acuerdo a la primera visita. Todos los clientes -como se puede ver en las reviews- quedan sorprendidos con la eficiencia y buena predisposición del equipo.

En pocas horas la casa nueva está lista y lo que parecía imposible sucedió: una mudanza sin estrés.

Un servicio pensado para cada necesidad

La mudanza de hogares es la especialidad de Transportes Argentinos, particularmente mudanzas en CABA y GBA (aunque pueden viajar a todo el país). Pero la logística que aplican a ella se extendió a un conjunto de servicios que están a disposición y vale la pena mencionar:

Mudanza de oficinas

Mudanza en altura

Limpieza en mudanza (limpieza de final de obra o limpieza en destino)

Traslado de Vehículos en camión cerrado

Traslado de Mascotas

Traslado de Pianos

El servicio es muy personalizado y todas las combinaciones son posibles. Sólo es cuestión de recibir el llamado del equipo de asesoramiento y contarles tu necesidad. ¡Tu próxima mudanza puede ser la mejor de todas!

Sobre Transportes Argetinos

Transportes Argentinos es una empresa especializada en servicios de mudanzas profesionales en Argentina, enfocada en ofrecer soluciones integrales bajo el concepto “llave en mano”. Su propuesta combina planificación, logística y ejecución eficiente para mudanzas residenciales y corporativas. Se destaca por su enfoque en la organización, la transparencia y la experiencia del cliente. Opera principalmente en Buenos Aires y alrededores. Para más información, se puede visitar su sitio web oficial: transportesargentinos.com.ar. Otros contactos, disponibles de lunes a sábados: (011) 5263-0443 / (011) 4179-3432 (Whatsapp)