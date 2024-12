Triple lesbicidio de Barracas: la Justicia reconoció a la única sobreviviente su derecho a vivienda sin discriminación

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires reconoció a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del triple lesbicidio en el barrio porteño de Barracas, su derecho a vivienda sin discriminación por orientación sexual.

De acuerdo a la resolución, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario número 23 porteño, Francisco Ferrer, ordenó al Gobierno de la Ciudad incluir a la víctima en un programa habitacional que le permita atender el acceso a una casa digna y tenga la posibilidad de desarrollar su vida sin violencia por su preferencia sexual.

El magistrado reconoció la situación de vulnerabilidad que sufrían Sofía, su pareja Andre Amaranto, Pamela Cobas y Roxana Figueroa en el cuarto que compartían del hotel Canarias, situado en la calle Olavarría 1621, al tiempo que eran hostigadas sistemáticamente por Justo Barrientos, el acusado.

“La falta de vivienda aumenta el riesgo de las personas LGBT de ser sometidas a la violencia, incluyendo la violencia sexual”, explica el fallo, y agrega: “Las personas LGBT ”pueden ser víctimas de discriminación en el acceso a la vivienda como resultado de un trato injusto por parte de los propietarios públicos y privados“.

A su vez, el juez reconoció la comunidad diversa que conformaban las cuatro damnificadas, en tanto que el entorno de la sobreviviente fue “severamente afectado” por el ataque: “La pérdida de su pareja y amigas, y el estigma asociado a su orientación sexual, han provocado un aislamiento social significativo lo que profundiza su vulnerabilidad”.

Se espera que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones determine si recusa al juez Edmundo Rabbione por no considerar la masacre como un crimen de odio y no aplicar la perspectiva de género durante la investigación.

Rabbione no tomó testimonios y no preservó la habitación donde ocurrió el triple crimen y “afectó la posibilidad de realizar medidas de prueba posteriores (no hay filmaciones del lugar, los croquis no están completos ni a escala)”, mientras que tampoco se cuidaron los celulares o prendas de vestir de las víctimas para peritajes, y la ropa que Barrientos tenía al momento del ataque.

No se ordenó el allanamiento de la habitación del imputado, para la incautación de líquidos inflamables y otros objetos de interés para la investigación.

La asesora de Sofía, Luli Sánchez, consignó que su representada vive un “trauma terrible” y que “la única asistencia que recibe es del equipo del Hospital de Salud Mental Bonaparte”.

Sánchez destacó que Sofía se encuentra en Casa Andrea, un hogar transfeminista inaugurada hace un mes y en la que viven varias mujeres.

MM con información de la agencia NA.