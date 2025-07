CFK le habló a la militancia en Parque Lezama: “Lo que se vive en Argentina es un problema estructural”

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió hoy que “lo que se vive hoy en Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera, es un verdadero problema estructural”, por lo que llamó al peronismo a “defender la independencia” y pedir el acompañamiento en las urnas para “volver” al poder “como ya lo hemos hecho una y mil veces”.

Fernández de Kirchner consideró que “desde el año ’56, después de que lo derrocaron a Perón y trajeron al FMI, nunca tuvimos este grado de dependencia. Como argentina no recuerdo otro 9 de Julio como este”, insistió.

“La pregunta obligada que tenemos que hacernos, como argentinos, es: ¿somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Porque lo que se vive hoy, lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente un ajuste, ni una crisis, ni una tormenta pasajera. Es un verdadero problema estructural”, amplió.

La ex mandataria apuntó que “a partir de 2027, a partir del próximo gobierno, la Argentina, más que una pared de vencimientos, tiene una muralla infranqueable que tiene que pagar en dólares contantes y sonantes. Si nosotros, sinceramente, como argentinos, seamos… sean de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, peronistas, antiperonistas, lo que más te guste, no nos ponemos a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, somos boleta, somos boleta”.

Para la ex mandataria, “hay que ponerse a laburar y resolver con las tres C, como digo, las tres C: cabeza, corazón y coraje. Como hizo Néstor Kirchner. Por un lado hizo la reestructuración de deuda más importante de la que se tenga memoria y, por el otro, le pagó al Fondo Monetario. Y quiero decirles algo, mis queridos compatriotas, que hoy, hoy el problema es mucho más grave que en aquel momento. Tenemos que tomar una justa dimensión del problema. Les debemos al Fondo Monetario más de 65.000 millones de dólares, los 45.000 que le dieron a (Mauricio) Macri, más los 12 que le dieron a (Javier) Milei hasta ahora, porque pueden ser más, porque le han prometido una apertura de 8.000 millones más. Y se lo debemos al prestamista de última instancia, que es el Fondo”.

“Por eso creo que una parte del pueblo argentino está desorientado, no sabe si va a zafar de una para caer en otra peor. Y mientras tanto, espera y mira. Y en ese mientras tanto, el desgobierno de Milei sobrevive, le van prestando y prestando para mantenerlo con el agua al cuello pero sin ahogarse. ¿A la espera de qué? ¿A la espera de consolidar un modelo en el que intenten hacer cerrar los números macroeconómicos? ¿Cómo? Simple. Haciendo desaparecer a la clase media argentina. Como el modelo a la peruana, esa que tanto le gusta al Toto Caputo”, añadió en referencia al ministro de Economía.

Y enumeró: “Deuda para las tarjetas, deuda para los servicios, deuda para la comida, las compras fiadas, los impuestos, deuda para el alquiler, hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei: deuda pública, deuda familiar y deuda privada, como ya hemos empezado a ver, ¿no? Empresas que caen en default, fábricas que suspenden actividad y personal o directamente despiden. Y comienza otra vez a generarse, como en los 90, miedo a quedarse en la calle sin trabajo. Y por lo tanto, como tenés miedo, se acepta cualquier condición de laburo sin necesidad de ninguna reforma de flexibilización laboral. En síntesis: sociedades fragmentadas, desiguales, empobrecidas y resignadas”.

“Este nunca fue el proyecto de la Argentina. Y en fechas como hoy, 9 de julio, es muy bueno recordarlo. Por eso, nosotras y nosotros, los peronistas, tenemos que pensar más allá del corto plazo. Pensar qué Argentina queremos tener en el ’27, en el ’31, en el ’35 y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás. Y para eso, compatriotas, es imprescindible encarar el problema del endeudamiento”, insistió.

Y llamó a “reconocer que esa independencia, que tanto costó construir, que llevó a nuestros próceres a sacrificar sus vidas, es la que está en peligro y es la que tenemos que volver a defender y construir. Y esa tarea nos toca a todos nosotros, los peronistas. Como siempre. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Tenemos que pedir también que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho, y lo vamos a volver a hacer una y mil veces”.

La celebración, llevada a cabo en Parque Lezama bajo el lema ‘Argentina con Cristina’, reunió a varios artistas populares como Los Garciarena, que abrieron el evento; Teresa Parodi y Peteco Carabajal; además se montó una feria, una kermés y varias ofertas gastronómicas para festejar el 9 de Julio con una merienda patria.

Luego del primer grupo folclórico, y ante decenas de familias, entre ellas la del fotógrafo Pablo Grillo, se proyectó un video sobre el contexto en que se firmó la Independencia de 1816 a través de los análisis de Julia Rosemberg, Hernán Brienza y Araceli Bellota, entre otros historiadores.

MU con información de la agencia NA