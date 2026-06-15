Este lunes aumentan los boletos del transporte público en el AMBA

Desde este lunes 15 de junio habrá aumentos en el transporte público, según la “actualización” tarifaria que impuso el Gobierno en mayo, por lo que los boletos sufrirán un incremento que impactarán en el bolsillo de los pasajeros.

Los aumentos fueron fijados por la Secretaría de Transporte a principios de mayo, y dispuso dividirlo en dos tramos. El aumento rige para las líneas de colectivo de jurisdicción nacional (2%) y del 12,9% para los trenes que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada el boleto mínimo de colectivo costará $728,28 y el de tren $350 a partir de este lunes.

La primera actualización había sido aplicada el 18 de mayo, donde el Gobierno dispuso un aumento del 10% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus del AMBA.

Colectivos del AMBA

Entre 0 y 3 kilómetros: $871,3.

$871,3. Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

$835,32. Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

$952. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.075,37.

$1.075,37. Más de 27 kilómetros: $1.227,76.

Trenes del AMBA

Boleto mínimo: $350 con la SUBE registrada.

$350 con la SUBE registrada. Boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

(entre 12 y 24 kilómetros): $470. Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $590.

Más aumentos para julio

Para el próximo mes también se definieron nuevas aumentos, en línea con la inflación de mayo que difundió el INDEC durante la semana.

El cálculo se realiza tomando el último dato de inflación disponible a nivel nacional (2,1%) y en el Gran Buenos Aires (2,3%) sumado a dos puntos adicionales.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo será de más de $820 y superior a $1.059 para los que circulan por la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Colectivos en PBA

Entre 0 y 3 kilómetros: $1.059,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.191,68.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.324,09.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.588,91.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

Colectivos en CABA

Entre 0 y 3 kilómetros: $820,6.

Entre 3 y 6 kilómetros: $911,81.

Entre 6 y 12 kilómetros: $982,05.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.052,35.

Más de 27 kilómetros: $1.868,03.

Subte, peajes

El subte también recibirá un incremento del 4,1%, por lo que el pasaje mínimo pasará a costar $1.622 a partir de julio.

Lo mismo con los peajes de la Ciudad, donde las tarifas tendrán el mismo aumento.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $1.922,14 para motocicletas; $4.613,65 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $7.304,71 para vehículos pesados de hasta 2 ejes.

$1.922,14 para motocicletas; $4.613,65 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $7.304,71 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1.153,49 para motocicletas; $1.922,14 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $3.469,02 para vehículos pesados de hasta 2 ejes.

$1.153,49 para motocicletas; $1.922,14 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura; y $3.469,02 para vehículos pesados de hasta 2 ejes. Alberti: $1.153,49 para motocicletas; $1.461,10 para vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura.

AS/MG

Con información de NA