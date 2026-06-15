La muerte de Taty Almeida: homenajes de organismos de DDHH, dirigentes y referentes internacionales

La muerte de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, generó este domingo reacciones de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos de distintos espacios, sindicatos y referentes internacionales.

La noticia fue confirmada por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora a través de un comunicado difundido en redes sociales. El mensaje concluyó con una de las consignas históricas del movimiento: “30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre”.

Entre las primeras repercusiones estuvo la de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien expresó su pesar por la muerte de Almeida y confirmó que asistiría al velatorio.

Las expresiones de despedida se extendieron rápidamente a distintos sectores políticos y sociales y pusieron nuevamente en primer plano el papel que Almeida tuvo en la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia durante las últimas décadas.

Reacciones de distintos sectores políticos

Entre las primeras reacciones estuvo la de Cristina Fernández de Kirchner, quien la definió como una “luchadora incansable” y destacó que “honraste la vida”. El gobernador bonaerense Axel Kicillof la recordó como una “compañera imprescindible”, mientras que dirigentes del peronismo como Sergio Massa, Alberto Fernández y legisladores nacionales expresaron públicamente su dolor. El Partido Justicialista también emitió un comunicado oficial.

Las muestras de reconocimiento, sin embargo, excedieron al peronismo. El senador radical Martín Lousteau sostuvo que Almeida logró “transformar el dolor más profundo en una lucha incansable” y afirmó que su legado compromete a las nuevas generaciones a seguir defendiendo la democracia. También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Desde la izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano destacó la trayectoria de Almeida y llamó a continuar la lucha por los derechos humanos frente a lo que definió como un gobierno “negacionista”.

La repercusión alcanzó además dimensión internacional. El expresidente boliviano Evo Morales recordó el respaldo que Almeida había expresado hacia el pueblo boliviano tras la crisis política de 2019. Medios de distintos países, entre ellos agencias y cadenas de Francia, España y Chile, dedicaron una amplia cobertura a la noticia.

El debate por la continuidad de la lucha por la memoria

La muerte de Almeida se produce en un contexto marcado por el recambio generacional dentro de los organismos de derechos humanos. En los últimos años fallecieron varias de las integrantes que encabezaron la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La propia Almeida había hecho referencia a esa situación durante las actividades por el 24 de marzo de este año, cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976. “Quedamos pocas Madres y Abuelas, pero la posta ya la pasamos. Estamos tranquilas porque hay gente que realmente va a continuar”, afirmó entonces.

Carlotto también se refirió a ese desafío al señalar que la tarea de los organismos debe continuar pese a las pérdidas sufridas en los últimos años.

El fallecimiento de Almeida ocurre además en medio de una discusión política sobre las políticas de memoria y los discursos vinculados al terrorismo de Estado. En sus últimas intervenciones públicas había cuestionado al gobierno de Javier Milei y rechazado posiciones que consideraba negacionistas.

Durante la movilización del 24 de marzo sostuvo: “Le vamos a demostrar a Milei y compañía que no van a poder borrar la memoria”.

El velatorio se realizará en la sede del sindicato FOETRA, en el barrio porteño de Balvanera, tal como había dispuesto Almeida.

En abril de este año, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de Doctora Honoris Causa. Durante ese acto afirmó: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.