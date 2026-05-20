Día Mundial de las Abejas: ¿por qué se celebra el 20 de mayo?

El Día Mundial de las Abejas se conmemora cada 20 de mayo, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia de estos insectos en los ecosistemas y alertar sobre las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.

Las abejas cumplen un rol clave en la polinización, un proceso fundamental para la reproducción de muchas plantas y cultivos. Gracias a su trabajo, gran parte de los alimentos que consumen las personas puede producirse, lo que las convierte en una pieza esencial para la seguridad alimentaria mundial.

Sin embargo, en las últimas décadas distintas investigaciones advirtieron sobre la disminución de las poblaciones de abejas en varias regiones del mundo. Entre las principales amenazas aparecen el uso de pesticidas, la pérdida de hábitats naturales, el cambio climático y la contaminación ambiental.

La jornada también busca promover prácticas más sostenibles en la agricultura y generar conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad. Especialistas señalan que pequeñas acciones, como plantar flores nativas o reducir el uso de productos químicos, pueden ayudar a preservar a estos polinizadores.

Cada 20 de mayo, el Día Mundial de las Abejas invita a reflexionar sobre la estrecha relación entre naturaleza, alimentación y equilibrio ambiental. Su cuidado no solo impacta en los ecosistemas, sino también en el futuro de la producción de alimentos y de la vida en el planeta.

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