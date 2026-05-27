Día del Marketing en Argentina: ¿por qué se celebra el 27 de mayo?

El Día del Marketing se celebra cada 27 de mayo en Argentina, una jornada dedicada a reconocer a los profesionales que trabajan en una de las áreas más dinámicas y transformadoras del mundo empresarial. La fecha pone en valor una disciplina clave para conectar productos, servicios y marcas con las necesidades e intereses de las personas.

El marketing evolucionó de manera acelerada en las últimas décadas, especialmente con la expansión de internet y las redes sociales. Lo que antes se concentraba principalmente en publicidad tradicional y estudios de mercado, hoy incluye estrategias digitales, análisis de datos, creación de contenidos, posicionamiento web y campañas en múltiples plataformas.

En este contexto, el marketing se convirtió en una herramienta fundamental para empresas, emprendedores y organizaciones que buscan diferenciarse en entornos altamente competitivos. La creatividad, la innovación y la capacidad de interpretar tendencias son algunas de las habilidades más valoradas dentro del sector.

La jornada también refleja cómo cambiaron los hábitos de consumo y la relación entre las marcas y el público. Las estrategias actuales priorizan la experiencia del usuario, la interacción directa y la construcción de comunidades digitales, donde la comunicación es cada vez más inmediata y personalizada.

Cada 27 de mayo, el Día del Marketing invita a reconocer el impacto de una actividad que atraviesa múltiples industrias y que influye tanto en la economía como en la manera en que las personas consumen información, productos y servicios.

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