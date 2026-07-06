Los muertos por los terremotos en Venezuela ascienden a 3.535 y más de 30.000 personas siguen desaparecidas

El gobierno de Venezuela elevó este lunes a 3.535 la cifra de personas fallecidas por los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados. En paralelo, una organización no gubernamental estimó que las pérdidas económicas y el costo de la reconstrucción podrían alcanzar los US$ 37.000 millones, una cifra equivalente a cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de víctimas fatales aumentó en 193 respecto del balance difundido el domingo. Además, reportó 16.740 personas heridas, 6.462 rescatadas y 25.016 pacientes asistidos como consecuencia de los sismos.

Según el parte oficial, 17.854 personas permanecen sin vivienda, ya sea porque sus casas colapsaron, sufrieron daños estructurales o aún se evalúa si son habitables. Para atender esa situación, el gobierno instaló 82 campamentos transitorios.

En las tareas de emergencia participan 29.567 efectivos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, junto con 27.930 voluntarios civiles. Las autoridades informaron además que ya distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos entre 86.794 familias afectadas.

La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que reúne reportes sobre personas cuyo paradero aún se desconoce, indicó este lunes que el número de casos sin contacto descendió a 30.229.

La reconstrucción podría costar US$ 37.000 millones

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estimó que las pérdidas económicas y las tareas de reconstrucción demandarán alrededor de US$ 37.000 millones.

La organización sostuvo que esa cifra representa “casi el 40% del PBI actual” de Venezuela y advirtió que la magnitud del desastre requerirá financiamiento internacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF participen en la planificación y el financiamiento de la reconstrucción, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de la situación económica y social del país.

El Gobierno llamó a la unidad

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó las versiones sobre un eventual estallido social a raíz de la catástrofe y afirmó que la respuesta de la población demuestra “una solidaridad profunda”.

“No habrá un estallido social”, aseguró durante un acto en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde llamó a dejar de lado las divisiones y convocó a la población a mantenerse unida frente a la emergencia.

Estados Unidos ratificó el envío de asistencia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó el respaldo de Washington a Venezuela y destacó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate enviado tras los terremotos.

Según informó el Departamento de Estado, participaron brigadas especializadas de los condados de Fairfax, Los Ángeles, Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, con el objetivo de colaborar en las tareas de emergencia y recuperación.

Por otra parte, el Comando Sur informó que efectivos de la Infantería de Marina de Estados Unidos trabajan desde el 1 de julio junto a controladores aéreos venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

De acuerdo con ese organismo, el personal estadounidense colabora en la operación de la torre de control y en la logística aeroportuaria para agilizar el ingreso y la distribución de suministros, equipos y personal humanitario destinado a las zonas afectadas.