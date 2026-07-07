El tribunal rechazó incorporar como prueba un video en el que Cristina Kirchner saluda a Maradona por su cumpleaños 60

El tribunal que lleva adelante el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona rechazó este lunes la incorporación como prueba de un video inédito en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda al exfutbolista por su cumpleaños número 60.

La grabación fue presentada por el abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de su hijo Diego Fernando Maradona, durante la declaración testimonial de Vanesa Morla, hermana del abogado Matías Morla y asistente del exfutbolista.

La querella intentó incorporar el material al expediente con el argumento de que permitía observar el estado en que se encontraba Maradona pocos días antes de que se le diagnosticara un hematoma subdural y fuera sometido a una cirugía, un período que forma parte de los hechos analizados en el juicio. Sin embargo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón desestimaron el planteo.

Una videollamada días antes de la cirugía

El video fue registrado el 30 de octubre de 2020, cuando Maradona cumplía 60 años y todavía era director técnico de Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En las imágenes se lo ve sentado mientras recibe una videollamada de Cristina Kirchner.

—“Hola, ¿me escuchás ahora?”, pregunta la expresidenta.

—“Ahora te escucho perfectamente, Cristina”, responde Maradona.

Durante la conversación, Kirchner lo felicita por su cumpleaños y le expresa su afecto. “Te quería decir que te quiero mucho (...) sos uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y ha puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo”, le dice.

Maradona responde que se dirigía al estadio Juan Carmelo Zerillo para participar del homenaje organizado por Gimnasia por su cumpleaños. Tras un breve intercambio, ambos se despiden.

El contexto del registro

La grabación corresponde a los días previos a la aparición pública de Maradona en el estadio de Gimnasia, donde su estado físico generó preocupación y motivó una consulta médica. Poco después se le detectó un hematoma subdural, por el que fue operado en la Clínica Olivos.

Tras la intervención fue trasladado a una internación domiciliaria en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

El estado de salud de Maradona durante ese período y la atención médica que recibió constituyen uno de los ejes centrales del juicio oral que busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud imputados por su muerte.