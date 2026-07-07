Espert presentó un escrito en la causa que lo vincula con Fred Machado por presunto lavado de activos

El ex diputado nacional José Luis Espert se presentó este martes ante los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito junto a una serie de pruebas documentales para respaldar su postura.

“No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”, afirmó de manera escueta Espert al retirarse de la sede judicial minutos antes de las 12, tras haber ingresado poco antes de las 10 de la mañana.

A la par de su salida, la defensa del legislador libertario difundió un comunicado en el que aclaró que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”.

En el texto subrayó: “No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.

En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.

Según precisaron, estos correos “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago” investigado, calificándolos como documentos de la época “técnicamente inalterables y verificables”.

Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

El origen de la causa

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.

Con información de la agencia NA