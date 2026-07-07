De paros sectoriales a movilizaciones: la CGT analiza medidas de fuerza contra Milei para agosto

La Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha una nueva etapa de su plan de acción contra el gobierno de Javier Milei. Este martes se reúne en la sede de Azopardo 802 la comisión encargada de organizar el esquema de paros sectoriales y rotativos que la central prevé desplegar a partir de agosto, en sintonía con los sectores más combativos del sindicalismo, que vienen reclamando una respuesta más contundente frente a la reforma laboral y el ajuste económico.

La mesa organizativa está integrada por representantes de las principales confederaciones sindicales —industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones— junto con dirigentes de la CGT y de las dos CTA. El esquema que se debate se inspira en el llamado “modelo francés”, aplicado en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de un paro general único, se coordinan medidas de fuerza por sector que se van alternando semana a semana —trenes, energía y refinerías una semana; recolección de residuos, educación y transporte urbano la siguiente— hasta desembocar en una medida de alcance nacional. Entre los ejes que se pondrán sobre la mesa figura también la posibilidad de movilizarse hasta el Banco Central para exponer el nivel de endeudamiento de los trabajadores.

Además de los paros sectoriales, la central busca sumar respaldo a las luchas ya instaladas en la agenda pública, como el reclamo jubilatorio, luego de comprobar la buena recepción que tuvo la participación gremial en esas convocatorias.

También se definió convocar a las regionales del interior y a un plenario de secretarios generales para convalidar las acciones futuras. “Es la continuidad de un plan de acción que inició la CGT hace más de dos años. Llevamos cuatro paros generales y más de quince marchas”, sostuvo el cotitular cegetista Jorge Sola, quien remarcó que la escalada desembocará en un nuevo paro general, aunque todavía sin fecha definida por razones “tácticas”.

La presión sindical se monta sobre un cuadro económico que sigue golpeando al empleo industrial. En las últimas horas se confirmó el cierre definitivo, a partir del 17 de julio, de la planta de calzado deportivo que la firma Dass opera en Eldorado, Misiones, con la consiguiente pérdida de 150 puestos de trabajo, según informó el delegado gremial y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Gustavo Melgarejo. La fábrica, que en 2015 llegó a emplear a 1.500 personas en tres turnos, es apenas un caso más entre los cierres y despidos que vienen alimentando el reclamo de los sectores más duros del sindicalismo —camioneros, aceiteros y estatales, entre otros— por acelerar el ritmo de las medidas frente a la conducción cegetista, históricamente más cautelosa a la hora de convocar a un paro general.

El reacomodamiento del plan de lucha se da en paralelo a una batalla judicial sobre la reforma laboral. La Justicia suspendió la aplicación de artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que afectaban la denominada “caja sindical” tanto en el convenio del Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, como en el de la Unión de Trabajadores del Vidrio, que lidera el cotitular cegetista Cristian Jerónimo. Ambos fallos dejaron sin efecto restricciones a los aportes solidarios y a los fondos de capacitación que la reforma había limitado. El Gobierno, sin embargo, ya anunció que apelará ambas sentencias, en momentos en que la CGT extiende esa estrategia de impugnación judicial a otros gremios.

El calendario de las protestas está condicionado por dos hitos que la dirigencia sindical sigue de cerca: el fin del Mundial de fútbol, previsto para el 19 de julio, y la eventual llegada del papa León XIV a la Argentina, esperada para septiembre u octubre. De hecho, trascendieron gestiones reservadas entre la CGT y el Vaticano en las últimas semanas. Con ese trasfondo, agosto aparece como el mes en que las medidas de fuerza sectoriales empezarían a tomar forma concreta.

MC