Día de la Conservación del Suelo: ¿por qué se conmemora el 7 de julio?

Cada 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo, una jornada destinada a reflexionar sobre la importancia de proteger uno de los recursos naturales más valiosos y, al mismo tiempo, más amenazados por la actividad humana. La fecha pone el foco en la necesidad de promover prácticas sostenibles que permitan conservar la fertilidad de los suelos y garantizar la producción de alimentos para las generaciones presentes y futuras.

La efeméride fue establecida en homenaje al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett (1881-1960), considerado el “padre de la conservación del suelo”. Bennett dedicó gran parte de su carrera a estudiar los procesos de erosión y a impulsar políticas para preservar este recurso, demostrando que el uso responsable de la tierra era fundamental para el desarrollo agrícola y la protección del ambiente. El 7 de julio coincide con el aniversario de su fallecimiento.

Un recurso indispensable para la vida

Aunque suele pasar desapercibido, el suelo cumple funciones esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. Es el soporte donde crecen los cultivos y la vegetación, almacena agua, recicla nutrientes, captura carbono y alberga una enorme diversidad de organismos, desde microorganismos hasta insectos y pequeños animales que contribuyen al equilibrio de la naturaleza.

Además, cerca del 95 % de los alimentos que consume la población mundial dependen directa o indirectamente de la calidad del suelo, según datos de organismos internacionales especializados en agricultura y alimentación. Su conservación resulta, por lo tanto, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria.

Las principales amenazas

Pese a su importancia, el suelo enfrenta múltiples riesgos. La erosión causada por el viento y el agua, la deforestación, el sobrepastoreo, la urbanización descontrolada, la contaminación y ciertas prácticas agrícolas inadecuadas provocan la degradación de millones de hectáreas cada año.

La pérdida de suelo fértil reduce la productividad agrícola, favorece la desertificación y disminuye la capacidad de los ecosistemas para enfrentar fenómenos como las sequías o las inundaciones. Los especialistas advierten que la recuperación de un suelo degradado puede demandar décadas e incluso siglos, ya que su formación es un proceso extremadamente lento.

La importancia de una gestión sostenible

Frente a estos desafíos, expertos y organismos internacionales promueven la implementación de prácticas de manejo sostenible. Entre ellas se destacan la rotación de cultivos, la siembra directa, el uso de coberturas vegetales, la reforestación, el control de la erosión y la reducción del uso de productos contaminantes.

Estas acciones no solo ayudan a preservar la fertilidad del suelo, sino que también contribuyen a proteger la biodiversidad, mejorar la calidad del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la degradación de los ecosistemas.

El suelo y el desafío del cambio climático

En los últimos años, la conservación del suelo adquirió una relevancia aún mayor debido a la crisis climática. Los suelos saludables funcionan como importantes reservorios de carbono y desempeñan un papel clave en la regulación del clima.

Cuando un suelo se degrada, pierde parte de esa capacidad y libera carbono almacenado durante años, lo que contribuye al calentamiento global. Por el contrario, una gestión adecuada favorece la captura de carbono y fortalece la resiliencia de los ecosistemas frente a eventos climáticos extremos.

En un contexto de crecimiento poblacional y aumento de la demanda de alimentos, proteger el suelo se convirtió en una prioridad para avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

Argentina y el compromiso con la conservación

En un país con una fuerte tradición agropecuaria como Argentina, la conservación del suelo representa un desafío estratégico. Las regiones productivas dependen de la calidad de este recurso para sostener la producción agrícola y ganadera, al tiempo que enfrentan problemas como la erosión hídrica y eólica en distintas zonas.

Instituciones científicas, universidades, organismos públicos y productores trabajan en el desarrollo de tecnologías y prácticas que permitan combinar productividad con cuidado ambiental, promoviendo sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes.

Cada 7 de julio, el Día de la Conservación del Suelo recuerda que este recurso es mucho más que la superficie sobre la que caminamos. De su salud dependen la producción de alimentos, la biodiversidad, la disponibilidad de agua y el equilibrio climático del planeta.

La efeméride invita a tomar conciencia de que conservar el suelo es una responsabilidad compartida. Adoptar prácticas sostenibles, proteger los ecosistemas y utilizar responsablemente los recursos naturales son acciones fundamentales para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir beneficiándose de uno de los pilares invisibles que hacen posible la vida en la Tierra.

NB