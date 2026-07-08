Suiza derrota a Colombia por penales y será el rival de Argentina

El delantero suizo Rubén Vargas convirtió el penal decisivo que determinó la clasificación de Suiza ante Colombia, por los cuartos de final del Mundial 2026, lo que significará jugar contra la Argentina, que en la misma jornada, en una épica batalla, eliminó a Egipto 3 a 2 tras ir perdiendo 2 a 0 hasta casi los 80 minutos de juego.

Suiza y Colombia no se sacaron ventajas, en un discreto encuentro jugado este martes en el Estadio BC Place, de Vancouver, Canadá.

Después de un 0-0 que no pudo modificarse en el alargue, la eliminatoria se decidió en los penales, donde el envío de Davinson Sánchez al travesaño y la atajada de Kobel a Cucho Hernández decidieron el resultado.

Rápidamente se escucharon en medios colombianos reproches hacia el DT argentino Néstor Lorenzo, por no incluir más tiempo al volante de River Juan Fernando Quintero, o cuestionamientos al nivel del delantero Luis Díaz, de destacadas actuaciones en el Bayern Munich. Suiza, por su parte, venía de clasificarse primera en el Grupo B, delante de Canadá, Bosnia y Catar, y de eliminar a Argelia por 16avos de final.