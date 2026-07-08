La primera ministra de Dinamarca responde a Trump por Groenlandia: “Defenderemos cada centímetro de nuestro territorio”

“Por supuesto que defenderemos el Reino de Dinamarca”. Así respondió este miércoles la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a la pregunta de los periodistas si “defenderían cada centímetro de Groenlandia, incluso si quien atacara fuera un antiguo aliado”, tras las incendiarias declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca”, durante la cumbre de la OTAN que se está celebrando en la capital turca de Ankara.

Frederiksen lamentó de la actitud de Trump: “Escuché ayer al presidente de Estados Unidos y creo que la posición estadounidense, por desgracia, es muy clara sobre este asunto. Nuestra postura también fue clara desde el principio: Groenlandia, por supuesto, no está en venta”.

“Esperamos que todos, incluidos todos nuestros aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos que todo el mundo respete nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, reiteró la primera ministra de Dinamarca.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si Dinamarca estaría dispuesta a defender militarmente a Groenlandia, Frederiksen resaltó que “estamos preparados para defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluido nuestro propio territorio. Una de las razones por las que fundamos la OTAN hace tantas décadas fue precisamente que, si uno de nosotros es atacado, todos acudimos en su defensa. El artículo 5 es nuestro seguro colectivo”.

Apelando al artículo 5 de la OTAN, que obliga a la defensa colectiva en caso de que uno de sus miembros sea atacado, le ha mandado un mensaje a Trump sobre cómo debe responder la Alianza Atlántica: “Se aplicó cuando Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre. Y lo mismo vale para Groenlandia: si ocurre algo que nos afecte, la Alianza responderá”.

Frederiksen contó con el respaldo de la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, que señaló que “Groenlandia pertenece a su pueblo, no quieren ser parte de EE.UU.. Ocurre lo mismo con Islandia. Lo que necesitamos es unidad. Tenemos amenazas de fuera de la Alianza, la más fuerte es Rusia, eso tendría que ser donde pusiéramos el foco en esta cumbre”. Trump confundió varias veces a Islandia con Groenlandia en sus discursos sobre anexionarse el territorio danés.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su homólogo de Letonia, Edgars Rinkevics, también mostraron su solidaridad con Dinamarca y la defensa de la soberanía de Groenlandia ante las amenazas de Trump.

Totalmente diferente fue la posición del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no quiso criticar a Trump y ni siquiera entró a comentar sus polémicas palabras sobre Groenlandia. Rutte se limitó a señalar que “el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es total. También porque la OTAN responde al interés nacional de Estados Unidos: por ejemplo, para impedir que loha ss submarinos nucleares rusos acaben frente a las costas estadounidenses y para garantizar la seguridad de Estados Unidos. La OTAN mantiene seguro el Atlántico, Europa y el Ártico”.

No es la primera vez que Trump amenaza con anexionarse este territorio perteneciente a la corona danesa, que es rica en minerales críticos y tierras raras, materias esenciales para la industria tecnológica y de defensa. El presidente de EE.UU. llegó a decir en varias ocasiones que se conseguiría quedar con Groenlandia, incluso utilizando la fuerza militar, y también amenazó con aranceles contra la UE si no se cedía el territorio danés.

El pasado enero, tras meses de tensiones entre Europa y Estados Unidos por la soberanía de la isla, que llevó a varios países europeos a mandar tropas a Groenlandia como medida de presión, Trump dio su brazo a torcer ante los avisos velados de la UE de utilizar medidas económicas contra EE.UU..