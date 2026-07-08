Día Mundial de la Alergia: ¿por qué se conmemora el 8 de julio?

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por organizaciones médicas y científicas para visibilizar el impacto que las enfermedades alérgicas tienen en la salud y en la calidad de vida de millones de personas. La jornada también pone el foco en la importancia de reconocer los síntomas, acceder a un diagnóstico temprano y seguir tratamientos adecuados para prevenir complicaciones.

Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que, en la mayoría de las personas, resultan inofensivas. Estas sustancias, conocidas como alérgenos, pueden encontrarse en el polen, los ácaros del polvo, ciertos alimentos, medicamentos, el pelo de animales, el látex o las picaduras de insectos, entre muchos otros elementos presentes en el ambiente.

Un problema de salud cada vez más frecuente

Según especialistas, las enfermedades alérgicas aumentaron de manera sostenida en las últimas décadas y hoy representan uno de los problemas de salud crónicos más comunes en el mundo. Afectan tanto a niños como a adultos y pueden manifestarse de diferentes maneras, con síntomas que van desde molestias leves hasta cuadros potencialmente graves.

Entre las afecciones más habituales se encuentran la rinitis alérgica, el asma alérgica, la dermatitis atópica, la conjuntivitis alérgica y las alergias alimentarias. En algunos casos, la exposición a determinados alérgenos puede desencadenar una anafilaxia, una reacción alérgica grave que requiere atención médica inmediata.

¿Cuáles son los síntomas de una alergia?

Las manifestaciones varían según el tipo de alergia y la sustancia que la provoca. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Estornudos y congestión nasal.

Picazón en la nariz, los ojos o la garganta.

Lagrimeo y enrojecimiento ocular.

Erupciones o irritación en la piel.

Tos, silbidos al respirar o dificultad para respirar.

Hinchazón de labios, lengua o rostro.

Molestias digestivas después de consumir determinados alimentos.

Ante la aparición de estos síntomas de manera repetida o intensa, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud para identificar la causa y establecer el tratamiento más adecuado.

La importancia del diagnóstico y el tratamiento

El diagnóstico de las enfermedades alérgicas suele incluir una evaluación clínica detallada, antecedentes familiares y, en algunos casos, pruebas específicas para identificar los alérgenos responsables.

El tratamiento depende del tipo de alergia e incluye medidas para evitar la exposición al agente desencadenante, medicamentos como antihistamínicos o corticoides, e inmunoterapia en determinados pacientes. El objetivo es controlar los síntomas, reducir las crisis y mejorar la calidad de vida.

Los especialistas también destacan que la automedicación puede retrasar el diagnóstico o enmascarar otras enfermedades, por lo que siempre es recomendable consultar con un médico ante síntomas persistentes.

Prevención y calidad de vida

Aunque no todas las alergias pueden prevenirse, existen hábitos que ayudan a disminuir el riesgo de exposición a algunos alérgenos. Mantener los ambientes limpios y ventilados, controlar la presencia de humedad, evitar el humo del tabaco y seguir las indicaciones médicas son algunas de las medidas que pueden contribuir al bienestar de las personas alérgicas.

En el caso de las alergias alimentarias o a medicamentos, es fundamental conocer los desencadenantes y actuar con precaución para evitar reacciones que puedan poner en riesgo la salud.

Una fecha para promover la información y el cuidado

Cada 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia recuerda que estas enfermedades pueden afectar significativamente la vida cotidiana, pero que un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado permiten controlarlas en la mayoría de los casos.

La efeméride invita a fortalecer la educación sobre las alergias, fomentar la consulta médica ante síntomas persistentes y promover hábitos saludables que favorezcan una mejor calidad de vida. Informarse, reconocer los factores de riesgo y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud son pasos fundamentales para convivir con estas afecciones de manera segura y eficaz.

NB