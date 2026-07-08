Trump dice que el acuerdo de alto el fuego con Irán terminó y amenaza con más ataques esta noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminado el acuerdo de alto el fuego con Irán, sellado por ambos países el pasado 17 de junio, y calificó a sus líderes de “basura”, en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara. Sus declaraciones se produjeron después de que Washington anunciara el lanzamiento de “poderosos ataques” contra Irán tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

De hecho, Trump advirtió de un posible nuevo ataque esta noche contra el país persa. “Les aviso con antelación: esta noche les daremos un duro golpe”, declaró el presidente estadounidense a los periodistas desde la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el mandatario estadounidense afirmó que los iraníes “se están comportando muy mal, como lo hicieron durante 47 años”.

Trump también llegó a amenazar con reimponer el bloqueo naval y con destruir puentes y plantas desalinizadoras, y volvió a decir que las fuerzas estadounidenses “podrían tomar” la isla de Jarg, donde se ubica la principal terminal petrolera de Irán.

Antes había asegurado a la prensa que el memorándum de entendimiento con Teherán “se terminó” y añadió: “No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, dijo junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la reunión de líderes de la Alianza y antes de asegurar que, sin embargo, las negociaciones con Teherán pueden continuar.

Las declaraciones de Trump abren un nuevo episodio de confusión sobre el futuro memorándum de entendimiento entre Washington y Teherán, tras la segunda ola de ataques significativos entre ambos países desde que suscribieron el principio de acuerdo.

Unas horas después, Irán amenazó con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, tras advertir que renunciará a su control y que está dispuesto a luchar para mantenerlo, según declaró una fuente de seguridad a Press TV. “Listo para luchar por el control de Ormuz, la nueva estrategia de Irán es: tras cualquier ataque, el estrecho quedará totalmente cerrado”, dice el medio iraní. “Irán también atacará objetivos enemigos en un número al menos el doble de los objetivos alcanzados”. El comando militar central afirmó que cualquier “fuente de apoyo al Ejército agresor estadounidense” será considerada “un objetivo legítimo para las fuerzas armadas” de Irán.

“Les dimos duro anoche, muy duro”

Trump explicó que había garantizado un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenei, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado. Sin embargo, justificó los bombardeos como respuesta a los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. “Les dijimos hagan el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar”, apuntó, sin aportar más pruebas de la acusación de magnicidio.

Los nuevos bombardeos contra Irán contaron con el respaldo del secretario general de la OTAN. Rutte señaló que “era absolutamente necesario porque hay un alto el fuego e Irán básicamente lo está violando. Vimos lo que sucedió ayer con los ataques a los barcos, creo que es totalmente crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza”.

El presidente estadounidense aseguró que hablará con su equipo de negociadores: “Quieren negociar. Son buena gente. Steve Witkoff, Jared Kushner, pero tienen que volver a hablar conmigo. En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos [Irán]”.

Además, censuró la posición del régimen iraní sobre las conclusiones de las negociaciones. “Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están locos”, comentó.

Momentos antes del polémico anuncio de Trump, Irán ya había acusado a Estados Unidos de cometer “una grave violación” del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos contra territorio iraní y había afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan “sin efecto” varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

La ruptura de la tregua se desencadenó después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a la ofensiva lanzada el martes por Estados Unidos contra diversos objetivos iraníes que, a su vez, Washington justificó como represalia por otros ataques iraníes lanzados el lunes contra tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz.

El Ejército de EEUU atacó a Irán la noche del martes “con el fin de imponerle graves consecuencias por haber atacado buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía navegable internacional”.

Respuesta de Irán

Irán respondió a la operación estadounidense de forma “inicial” con ataques en 85 bases militares en Bahréin y Kuwait, según la televisión estatal Press TV, que cita a la Guardia Revolucionaria.

Los ataques anunciados tenían por objetivo la base de Port Salman en Bahréin, que alberga a las V Flota de EEUU, y la de Ali Al Salem en Kuwait. La Guardia Revolucionaria aseguró haber derribado un dron MQ-9 y que son los estadounidenses quienes han violado el memorando de entendimiento.