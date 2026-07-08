La llegada del nuevo nuncio apostólico hace crecer la expectativa por una posible visita del Papa

El nuevo nuncio apostólico designado por el Vaticano como representante en la Argentina, Michael Wallace Banach, podría arribar a Buenos Aires antes de que termine julio, y su llegada intensifica las versiones sobre una posible visita del papa León XIV, señalan fuentes eclesiásticas locales..

La designación del nuncio, conocida a mediados de mayo, es una condición indispensable para que se pueda planificar y articular una visita papal, ya que sus funciones -debido a su condición de embajador- son las de vertebrar la relación entre el Vaticano y el Gobierno argentino.

Si bien la llegada de un nuevo nuncio apostólico no implica confirmación alguna, es vista como un trámite necesario que puede dar lugar a iniciar la planificación de un posible viaje de León XIV a la Argentina, en el marco de una gira por América del Sur, añadieron las fuentes.

Según publicaron medios de Uruguay, una delegación del Vaticano visitó recientemente Montevideo para analizar un posible itinerario del Papa por ese país, que además de la capital podría incluir alguna ciudad limítrofe con la Argentina y que tendría como fecha probable el mes de noviembre.

La delegación contempló la posibilidad de que León XIV visite Paysandú, ciudad que está unida por el Puente Internacional General Artigas con su vecina Colón, en la provincia argentina de Entre Ríos.

Para la hipótesis de que el pontífice llegue a la Argentina, las alternativas que hoy estudia la Conferencia Episcopal son las de un encuentro oficial con el presidente Javier Milei, un acto multitudinario en la avenida 9 de Julio, una misa popular en la Basílica de Luján y una posible visita a Córdoba.

Monseñor Banach, al igual que León XIV, nació en los Estados Unidos cumple funciones en el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994, en el que cumplió funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y más recientemente finalizó su tarea como nuncio apostólico en Hungría.

Con información de la agencia NA