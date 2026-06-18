El papa León XIV confirma que viajará a Perú la primera quincena de noviembre: ¿Y Argentina?

El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo- Lima, Piura y Pulcallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino del país sudamericano, José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano. La Santa Sede aún no confirmó si la gira papal incluirá a la Argentina.

“Ha sido una magnífica y amistosa reunión (…) Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica.

Y también visitará Cuzco“, dijo Balcázar a un pequeño grupo de medios a su salida del Vaticano.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del papa, el presidente interino explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le dijo, León XIV “quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva”.

Estrecha relación del papa con Perú

El papa León XIV tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

La confirmación de este viaje se produce cuando Perú está pendiente del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, cuyo partido ha convocado una gran marcha para el viernes en defensa del voto popular y en rechazo a una supuesta falta de transparencia de los organismos electorales del país.

Preguntado si la situación política del país puede afectar al viaje, Balcázar aseguró que el papa es consciente de la situación y, de hecho durante las conversaciones, León XIV ha deseado que el tránsito de las elecciones sea lo más ordenado posible, que no hay mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador.

Los temas que han tratado el papa y Balcázar

Además del viaje, el papa y el presidente peruano dialogaron de la inteligencia artificial y de migración.

No faltaron comentarios acerca de la gastronomía peruana y enumeraron los platos que más le gustan al pontífice: el cabrito, el “loche”, el arroz con pato … “y todas esas cosas que a él le encantan como chiclayano que prácticamente es”, dijo Balcázar.

La comitiva peruana obsequió a León XIV con una chalina de alpaca y un “king kong peruano”, uno de los más icónicos dulces del país “que sabemos que le agrada mucho”.

Reunión con Pietro Parolin

Tras la audiencia con el papa, Balcázar se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el titular para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher, con quienes trató asuntos como la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo y el compromiso en favor de la cohesión social.

También intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional con especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las repercusiones de los conflictos.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más”, indicó el Vaticano en un boletín informativo.

La visita a la Argentina, aún sin confirmación

En mayo pasado, la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina este año cobró fuerza luego de una serie de mensajes publicados por el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en redes sociales, que despertaron expectativas sobre un eventual anuncio oficial en las próximas semanas.

“Vine a reunirme con el Presidente para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Sólo resta definir la fecha… qué linda Primavera…”, escribió Quirno en su cuenta de X junto a una foto con Milei en la Quinta de Olivos. El mandatario respondió con emojis de leones y un breve mensaje: “Se viene”.

Las publicaciones aparecieron pocas horas después de que la Conferencia Episcopal de Uruguay informara que mantiene conversaciones con el Vaticano para concretar una visita del Papa a ese país en noviembre.

Las versiones comenzaron a circular luego de declaraciones del exembajador uruguayo en la Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró que el viaje está previsto para “la primera quincena” de noviembre. “En la agenda de viajes del Papa de este año están Argentina, Uruguay y Perú”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

El viaje tendría una fuerte carga simbólica en un contexto político y social atravesado por tensiones internas y debates sobre el rol de la Iglesia.

El primer encuentro entre Milei y León XIV tuvo lugar en junio de 2025 en el Vaticano. Durante una audiencia privada que se extendió por unos 45 minutos, el Presidente le explicó al Pontífice detalles de su programa económico y de las políticas impulsadas por su gobierno. Luego participaron también Karina Milei, el entonces canciller Gerardo Werthein y el exvocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En aquel encuentro, el Papa le obsequió a Milei un mosaico con una imagen del Vaticano, mientras que el mandatario argentino le entregó un poncho catamarqueño y libros del economista español Jesús Huerta de Soto.

La invitación formal para visitar la Argentina había sido enviada meses antes, en febrero de este año, mediante una carta entregada personalmente por Quirno durante una audiencia en la Santa Sede.

Aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano, en el Gobierno ya celebran lo que consideran una señal positiva. Y mientras se esperan definiciones, los mensajes publicados este viernes alcanzaron para instalar la sensación de que la llegada de León XIV al país podría estar cada vez más cerca.

EFE