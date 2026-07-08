Georgieva visitará la Argentina a fin de mes y el FMI estimó que el país crecerá 3,5% en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus estimaciones de crecimiento para la Argentina de 3,5% para 2026 y 4% para 2027.

Así lo reflejó en el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook – WEO) que presentó en Washington durante una conferencia de prensa.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en redes sociales que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes. “Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei. Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

El pronóstico del FMI

El organismo ya había revisado a la baja a fines de 2025 la estimación que había realizado un año atrás y que pronosticaba una mejora de 4,5% para este año.

Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, explicó que “el panorama global está siendo moldeado por dos poderosas fuerzas que tiran en direcciones opuestas: los efectos persistentes de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio y un auge de la inversión impulsado por la tecnología”.

“El efecto neto varía significativamente entre países, dependiendo de su exposición a la guerra y de su posición en la cadena de valor tecnológica”, explicó.

En este contexto, pronosticó “un crecimiento global del 3,0% en 2026 y del 3,4% en 2027, prácticamente sin cambios respecto a abril en términos acumulados”.

La funcionaria dijo que esperan “una recuperación en forma de V: un crecimiento más débil este año en comparación con nuestras previsiones previas a la guerra, seguido de un repunte el próximo año”.

En cuanto a la inflación, indicó que “el panorama es menos alentador. La inflación general global se ha revisado al alza hasta el 4,7% este año, mientras que nuestra previsión de inflación subyacente se mantiene prácticamente sin cambios”.

“En resumen, la tendencia desinflacionaria que venía gestándose desde principios de 2024 se ha estancado”, enfatizó.