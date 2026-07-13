En la previa a la semifinal del Mundial, se tensa la relación política entre España y Francia

Este martes, las selecciones de fútbol masculino de España y Francia pelearán en semifinales por intentar llegar a la final del Mundial que está teniendo lugar en EE.UU., México y Canadá. Pero en vísperas del encuentro, la oposición política al gobierno de Pedro Sánchez lanzó declaracions racistas contra los galos y tensionó la relación diplomática con su país vecino país.

El jueves, el Partido Ppopular utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado, prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

La decisión del PP causa perplejidad en las autoridades francesas, pero también en el Gobierno español que considera que el tratado de amistad es “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en su país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos, tanto en Catalunya como Euskadi, Aragón o Navarra. “Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada.

A todo ello se sumó por sorpresa el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el último partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica, lo que le aboca a enfrentarse en semifinales a Francia, este martes. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nacieron en Francia y son todos franceses.

Declaraciones “absolutamente inaceptables”

Al menos tres ministros del gobierno francés han salido en las últimas horas a hacer frente a las palabras de Rajoy. Para el titular de Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó, en la televisión BMF TV. El ministro añadió que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Y otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que ”los resbalones racistas repetidos son insoportables“ y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

“Es sin mala intención”

La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, apuntó, en un mensaje publicado en X.

Pese a que las principales críticas llegaban desde Francia, Rajoy respondía este lunes como si quienes hablaran de su racismo fueran solo españoles. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, ha asegurado en El Mundo. Su entorno también ha tratado de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica al asegurar que “no había mala intención” en el expresidente y que es “un tema menor”.

“No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país”, afirmó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la polémica reflexión que hizo Rajoy en su artículo en El Debate. A continuación, Sémper ha justificado la expresión racista de Feijóo: “Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación”, ha añadido, para concluir: “Sánchez dice que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España aunque juegue peor”.