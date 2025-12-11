El socialismo español suma un cuarto caso de presunto acoso sexual, ahora contra un miembro de la dirección federal

El me too del PSOE español no ha hecho más que empezar. Tras las denuncias contra Francisco Salazar, el secretario general del Torremolinos y el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz –la sede partidaria– apunta ahora a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Ferraz impone el cerco informativo ante un nuevo presunto caso de acoso sexual, pero elDiario.es ha podido saber que el también senador y ex delegado del Gobierno de Castilla y León se salió este jueves de todos los grupos de WhatsApp internos de la organización.

Izquierdo anunció en su canal de X que abandona todos los cargos públicos y orgánicos del partido y que así se lo ha anunciado a la Ejecutiva Federal.

Nacido en Mieres (Asturias), Izquierdo fue secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017. En el 39 Congreso Federal, fue elegido secretario ejecutivo de Formación del PSOE y en el 40, responsable de Estrategia y Acción Electoral.

En la actualidad, era senador por Valladolid y miembro titular de la Diputación permanente de la Cámara Alta, además de portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y viceportavoz en la Comisión de Interior y vocal en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Fue diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados de la XII a la XIV legislaturas y concejal del Ayuntamiento entre 2007 y 2015, además de portavoz del Grupo Municipal Socialista y procurador de las Cortes de Castilla y León (2015.- 2018).

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, sigue muda desde hace una semana, si bien este viernes tiene prevista una comparecencia pública. Desde su entorno han confirmado a elDiario.es que Izquierdo le remitió su baja por motivos profesionales y personales y que la número 3 del partido se puso en contacto con él, quien sin más le confirmó los motivos que había anunciado en su cuenta de X.

La secretaria de Igualdad y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha convocado para este viernes a las responsables de Igualdad de las federaciones a una reunión presencial, que se celebrará presencialmente, después de la telemática que mantuvieron la semana pasada por el caso Salazar que destapó este periódico y los cinco meses de inacción de la oficina antiacoso. La preocupación es máxima entre los cuadros del partido, que entienden que, tras el escándalo de Salazar, ha empezado un goteo de denuncias que nadie sabe hasta dónde pueden llegar, pero que “provocan una erosión en la credibiliidad del proyecto socialista mucho mayor que la de los casos de corrupción”, reconocen en la organización.