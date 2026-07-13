Agentes federales matan a tiros a una persona en Maine, el segundo muerto por disparos del ICE en menos de una semana

Otro muerto a tiros del ICE. Y ya van 11, el segundo en menos de una semana, después de matar al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo el martes pasado en Houston.

En este caso, el tiroteo se produjo en Maine, y, aunque el ICE afirma que fue una respuesta en defensa propia, los videos en las redes sociales contradicen esa versión.

El tiroteo de este lunes se produjo en Biddeford, Maine, según el presidente de la Cámara de Representantes del estado, apenas unos días después de que un agente federal matara a tiros a un inmigrante mexicano durante un control de tráfico en Houston, lo que desencadenó protestas y demandas de transparencia y rendición de cuentas.

“Una persona falleció. El ICE estuvo implicado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar información y se espera que el FBI también investigue el caso”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, en un comunicado publicado en Facebook: “Estos son los datos de los que dispongo en este momento. Proporcionaré más información a medida que me vaya llegando”.

La congresista demócrata por Maine Chellie Pingree reconoció sentirse “conmocionada y enfadada” al conocer la noticia del tiroteo. Pidió que se investigara el incidente y añadió una pregunta dirigida a los agentes de ICE: “¿Qué hacen en Maine?”.

Delia Ramírez, congresista demócrata de Illinois de origen guatemalteco, afirmó: “Menos de una semana después del asesinato de Lorenzo, el ICE mató a tiros a otro hombre en Maine. Los asesinatos a manos del ICE no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón. El DHS y el ICE no pueden reformarse, ya que se crearon para violar nuestros derechos. Debemos abolir el ICE y desmantelar el DHS”.

El tiroteo mortal se produce menos de una semana después de que un hombre que se dirigía a su trabajo en Houston fuera abatido a tiros por un agente de ICE. Lorenzo Salgado Araújo murió durante un control de tráfico en lo que el ICE describió inicialmente como una operación de control selectiva, aunque una fuente afirmó posteriormente que Salgado Araújo no era el objetivo de la operación.

El tiroteo reavivó los llamamientos a que los agentes de ICE rindan cuentas, que alcanzaron su punto más alto a principios de este año después de que Renee Good, una madre de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de la UCI de 37 años, fueran asesinados por agentes federales de inmigración durante la operación de la Administración Trump en Minneapolis.

El Gobierno denominó a una campaña similar de control de la inmigración llevada a cabo en todo Maine en enero Operación Catch of the Day.

La organización humanitaria ACLU y otros defensores de derechos humanos presentaron una demanda contra los agentes federales de inmigración por “secuestrar a un inmigrante legal” durante dicha campaña.

Algunos colectivos comunitarios y defensores que se movilizaron contra la campaña a principios de este año ya han comenzado a organizarse en respuesta al tiroteo del lunes, informa CNN.

El colectivo Maine Resists convocó una concentración comunitaria de emergencia en la ciudad a mediodía.

El colectivo por la justicia racial y los derechos de los inmigrantes Project Relief afirmó que está en contacto con la familia de la víctima.