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Mundial 2026
Festejos

Hinchas de la Selección Argentina también festejaron frente al domicilio de Cristina Kirchner

  • Luego del agónico triunfo del equipo de Lionel Scaloni ante Inglaterra, cientos de simpatizantes concurrieron a San José 1111, en el barrio de Constitución, para celebrar con la ex presidenta.

festejos casa de cfk
festejos casa de cfk

elDiarioAR

15 de julio de 2026 03:06 h

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Mientras una multitud concurría al Obelisco porteño, lugar habitual de los festejos deportivos, tras el triunfo ante Inglaterra y el pasaje a la final del Mundial, otros tantos se dirigieron al domicilio de Cristina Kirchner.

La ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria, salió al balcón a saludar a los presentes, vestidos con los colores celeste y blanco.

Festejos frente al domicilio de CFK.
Festejos frente al domicilio de CFK.

Sobre el frente de la vivienda Cristina Kirchner, a la altura del balcón se proyectó una imagen de las Islas Malvinas, en sintonía con el contexto del partido ante los británicos.

Los propios jugadores de la Selección desplegaron una bandera con la inscripción “las Malvinas son argentinas” en el campo de juego, tras el triunfo.

Muchas esquinas de la Ciudad de Buenos Aires fueron punto de reunión de hinchas, tras el partido por las semifinales del Mundial, y se aguardan otros tantos ante una eventual consagración este domingo.

CC

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