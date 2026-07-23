Yofra volvió a reclamar una CGT en la calle: “Esto sin lucha no se revierte”

Daniel Yofra volvió a reclamar una respuesta sindical más dura frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros cuestionó la demora de la CGT para sostener un plan de lucha, advirtió que la crisis laboral se expresa ya desde hace tiempo en cierres de empresas, despidos y salarios de pobreza, y pidió no esperar a las elecciones de 2027 para enfrentar la política económica oficial.

“Esto sin lucha no se revierte”, dijo Yofra en una entrevista con Somos Radio AM 530. El dirigente aceitero, uno de los referentes sindicales más críticos de la conducción cegetista, sostuvo que las marchas y paros aislados no alcanzan frente a un gobierno que avanza de manera sostenida contra el empleo, los derechos laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Yofra hizo un balance de la movilización de este miércoles junto a los jubilados, convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales. Valoró que las centrales hayan vuelto a la calle, pero consideró que la convocatoria debería haber sido mayor frente al deterioro social. “Hubo una convocatoria, la hicieron las centrales. Quisiéramos un poco más. No hubo la cantidad de gente que realmente debería haber en las calles con las problemáticas que hay”, señaló.

El dirigente pidió que ese primer paso tenga continuidad y se extienda a todo el país. “Ojalá que se incremente, se profundice, que se propague por todo el país este tipo de marchas y que sean masivas”, afirmó. También advirtió que la situación de los jubilados no puede resolverse sólo con una movilización de acompañamiento: “No creo que podamos resolver esto haciendo una marcha en apoyo solamente a los jubilados”.

La intervención de Yofra llega en un momento en el que la CGT busca reactivar un plan de lucha contra Milei, con movilizaciones junto a jubilados, las CTA y la UTEP, protestas sectoriales y un posible paro general todavía sin fecha. Para el jefe aceitero, esa reacción aparece tarde frente a una crisis que ya venía desarrollándose.

“Se deben haber dado cuenta de que la gente no da más”, dijo sobre el cambio de actitud de la central obrera. Y agregó: “Cerraron más de 30.000 empresas en el país, hay más de 300.000 trabajadores y trabajadoras desocupadas en estos últimos dos años. Evidentemente hay una problemática que no se vio a tiempo, porque ya venía pasando”.

Yofra atribuyó ese deterioro a un plan económico deliberado. “Obedece a un plan de gobierno y a un plan económico que va a destruir todas las pymes, todas las industrias nacionales, producto de la libre importación y la falta de consumo”, sostuvo. En su lectura, el problema no se reduce a medidas laborales puntuales, sino a una orientación económica favorable a las empresas más concentradas y contraria al trabajo.

El dirigente también cuestionó la estrategia de confiar en gestiones administrativas, presentaciones judiciales o denuncias internacionales como único camino. Recordó que su gremio hizo “tres huelgas” y “cinco marchas en 15 días”, además de llevar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero insistió en que eso no alcanza si no se sostiene una presión social y sindical en la calle.

“Nosotros no confiamos en que administrativamente podamos resolver o corregir esta situación”, dijo. Y agregó: “Si nosotros no entendemos que tenemos que ir a través de la lucha, a través de las huelgas, de las movilizaciones, y solamente vamos a esperar a las elecciones de 2027, la gente va a estar peor”.

La advertencia más fuerte de Yofra apuntó al riesgo de que la bronca social quede sin conducción. “No sé cómo va a reaccionar la gente, para que nosotros podamos coordinar esa bronca y no que se desate una bronca por falta de representatividad”, planteó. Luego trazó una comparación con la crisis de 2001: “Ojalá que no, porque sabemos cómo termina, sabemos cómo terminó en el 2001, con 38 muertos”.

El jefe aceitero también criticó a la oposición política y al peronismo por sus disputas internas. “La sociedad necesita saber cuál es la otra parte, la propuesta y el programa que tienen para poder salvar este país”, afirmó. Para Yofra, las diferencias entre dirigentes sindicales y políticos aparecen desconectadas de la urgencia social que atraviesan los trabajadores.

“Fijate una persona que cobra menos de 800 mil pesos, que está indigente trabajando o pobre trabajando, y ve las peleas que tienen los políticos, las diferencias que hay entre los sindicalistas. ¿Vos creés que realmente le importa eso?”, preguntó. La frase sintetiza uno de los ejes de su planteo: el deterioro del salario convirtió al trabajo en una condición insuficiente para salir de la pobreza.

La crítica a la CGT no es nueva. En enero, cuando todavía se discutía el avance de la reforma laboral, Yofra ya había reclamado una respuesta inmediata y había anticipado que Aceiteros iría a la huelga si el Congreso trataba la iniciativa. Entonces cuestionó a la conducción cegetista por apostar al diálogo institucional mientras el oficialismo avanzaba sobre derechos laborales.

Ahora, medio año después, su diagnóstico es más amplio. Ya no habla sólo de la reforma laboral, sino de empresas cerradas, despidos, caída del consumo, salarios insuficientes y falta de representación política. También cuestiona la idea de esperar una salida electoral mientras los sectores más vulnerables soportan el ajuste.

“Los tiempos de los más vulnerables no son los mismos tiempos de los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos”, sostuvo. Para Yofra, esa distancia obliga a las organizaciones gremiales a acelerar una respuesta. “Tenemos la obligación y la posibilidad histórica de salir a enfrentar a este Gobierno y a todos los gobiernos que quieran avanzar sobre las clases trabajadoras”, afirmó.

El dirigente aceitero también apuntó contra la falta de diálogo entre el Gobierno y la CGT, pero lo vinculó directamente con la ausencia de medidas de fuerza sostenidas. “No tiene ningún tipo de diálogo con la CGT, creo yo, producto de que no hay medida de fuerza”, dijo. Según Yofra, el Gobierno “redobla la apuesta” cada vez que las huelgas aparecen de manera esporádica.

En esa línea, cuestionó la confianza en una negociación que, según él, ya fracasó. “La CGT intentó por todos los medios llegar al Gobierno. Ahora no hay diálogo. El Gobierno avanzó por la reforma laboral y hoy tenemos muchos lugares donde los empresarios la están aplicando”, afirmó.

Yofra cerró con una definición de pertenencia de clase. “Si nosotros seguimos pensando que va a venir alguien de afuera, o un mesías político, estamos equivocados”, dijo. Y agregó que muchos legisladores “nunca trabajaron bajo patrón” o responden a intereses empresarios. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de salir a defender a nuestra clase”, concluyó.

JJD