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VIVO Adorni da su informe de gestión en el Congreso
Exposición del jefe de Gabinete

“¡Vamos, Manuel!”: Milei armó una postal de gabinete completo para apoyar a Adorni en el Congreso

  • El Presidente reunió a todos sus ministros en el despacho de Martín Menem en la Cámara de Diputados. Santiago Caputo y Patricia Bullrich, también en la foto.

Milei al centro de la foto del gabinete, este miércoles.
Milei al centro de la foto del gabinete, este miércoles. Prensa
29 de abril de 2026 10:53 h

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“¡Vamos, Manuel!”. Con ese grito de Javier Milei desde el balcón principal del recinto de la Cámara de Diputados, Adorni ingresó para dar su informe de gestión como jefe de Gabinete. El momento no es el mejor para el funcionario porque está bajo sospecha de la Justicia por enriquecimiento ilícito por la compra de propiedades no declaradas y que no compatibilizarían con sus ingresos declarados.

En una muestra de apoyo explícito, Milei ordenó a todo su gabinete a acompañar la exposición de Adorni. El equipo de gobierno completo se mostró con un video y una foto en el despacho de Martín Menem en Diputados.

Milei y Karina, en el palco principal de Diputados.
Milei y Karina, en el palco principal de Diputados.

En lo de Menem estuvieron, además de Milei y su hermana de Karina, Adorni y los ministros, el asesor presidencial Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich y Lule Menem, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia.

La exposición de Adorni

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