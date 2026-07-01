Muere Manolo Arjona, miembro original de Locomía, a los 58 años

Manuel Arjona o Manolo como se lo conocía, uno de los miembros originales de Locomía, falleció este miércoles a los 58 años. Según informa El País, se desconoce la causa de su muerte. Había estado “pintando” durante el día y después “se acostó y ya no se levantó”. Vivía en Viladecans, Àltima Viladecans, en Barcelona.

El cantante fue el encargado de crear los icónicos diseños del grupo que revolucionó el panorama musical de los ochenta con su apuesta de la electrónica, además del uso de abanicos y hombreras, que se convirtieron en su seña de identidad.

Gard Passchier, Luis y Xavier Font fueron sus compañeros en aquella primera etapa. A esta pertenecieron éxitos como Samba, Mambo, Locomía y Rumba.

Tras la separación de la formación original de Locomía en 1992, junto a los sucesivos cambios de integrantes que vinieron después, Arjona volvió a unirse con Xavier Font en 2007 para relanzar el proyecto, a través de una nostálgica gira internacional. En 2011, ambos promovieron una nueva vuelta de la banda junto a Félix Montás, Ferry Frías y Ricky Arenas.

En los últimos años había participado en diferentes producciones audiovisuales –como la serie de Movistar Plus+ Locomía– que repasaron la trayectoria e influencia del grupo.