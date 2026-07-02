Manuel Adorni renunció también al directorio de YPF

Manuel Adorni renunció este miércoles a su cargo en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en una carta enviada al director de la compañía petrolera, Horacio Marín. El exjefe de Gabinete, quien dejó ese puesto el sábado acorralado por las denuncias de enriquecimiento ilícito, ocupaba un lugar en el directorio como representante del Estado.

“Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a usted y por su intermedio a los miembros del directorio”, escribió el ex jefe de Gabinete.

También se confirmó que, al igual que en la jefatura de Gabinete, será Diego Santilli quien reemplace a Adorni por las acciones de Clase A. Hasta esta noche figuraba como parte de los directores titulares de la empresa estatal.

Según la página oficial de la compañía petrolera, Adorni había asumido como director en enero de este año, cuando se estableció que custodiaría la llamada “acción de oro” o Clase A, con poder de veto. Ese rol era ocupado por el anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien continúa como integrante del directorio.

Apenas asumió en YPF, Adorni anunció que renunciaba a los millonarios salarios que cobran en el directorio, lo mismo que había hecho Francos.

Según contó elDiarioAR el pasado 16 de abril, en base a una información de la agencia REDD, cada integrante del directorio de YPF ganará US$954.000 en 2026 por una tarea que insume no más de cuatro horas al mes, de acuerdo a un documento de la empresa aprobado el 8 de abril.

El directorio de 12 miembros está compuesto por representantes políticos del Gobierno nacional (Adorni, Catalán y Francos), las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, la secretaría de Energia, el ministerio de Economía y el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros.

Francos y Catalán no cobraron honorarios mientras fueron jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente, pero en diciembre pasado, apenas dejaron sus cargos, comenzaron a ganar el estipendio, como informó este diario. Por esa razón, apenas renunció Adorni a la jefatura de Gabinete se abrió la incógnita sobre que sucedería con su puesto en YPF ya que los abultados sueldos de la petrolera podrían servir para justificar los gastos que viene haciendo desde que llegó al Gobierno y le terminaron costando su permanencia en la administración libertaria.

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