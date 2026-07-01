Muzzio volvió a cargar contra la ESI y defendió el “enfoque biológico” de la educación sexual: “Mucha ideología”

Horas después de que se conocieran declaraciones de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, en las que criticaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que se imparte por ley en todas las escuelas del país al asegurar que se trataba de “una trampa mortal” que generó “una fuerte destrucción de la información real” para niños y adolescentes, la funcionaria porteña fue por más y usó sus redes sociales para reforzar sus argumentos, a pesar del fuerte repudio de diferentes sectores.

De acuerdo a Muzzio, “la negación sistemática de un enfoque biológico de la educación sexual para privilegiar un enfoque ideológico, tal como hoy se imparte en muchas escuelas argentinas, no funcionó y produjo una generación que no sabe qué es la sífilis ni usa preservativos”.

En su posteo, la número dos de Jorge Macri sostiene que la ESI “tampoco redujo las enfermedades de transmisión sexual”. Y argumento: “Todos vimos el video donde una joven de 23 años cuenta cómo descubrió accidentalmente que la ampolla que tenía en su labio no era un herpes, sino sífilis. También, en el mismo video, dice que nunca había escuchado hablar de la sífilis. El Boletín Epidemiológico Nacional informó que en el país se registró un récord histórico de personas entre 20 y 29 años infectadas con sífilis. Esto coincide con un aumento mundial de infectados por esa enfermedad y con la caída generalizada, entre los jóvenes, del uso de preservativos. Los datos muestran que, junto con la sífilis, también aumentaron los casos de gonorrea, clamidia y HIV y las muy peligrosas hepatitis virales. Todas son enfermedades de transmisión sexual prevenibles”, relató Muzzio.

Para la funcionaria, “ese comportamiento no se relaciona con el supuesto desfinanciamiento de organismos y programas, como se le quiere hacer creer a la opinión pública argentina”. Y cita un informe internacional que sugiere que el 30% de los adolescentes de Europa, Asia Central y Canadá “no utilizaron ningún método anticonceptivo, tampoco preservativo, la última vez que mantuvieron relaciones sexuales. O sea, la tendencia de que una parte importante de los adolescentes y jóvenes no use preservativo no es algo que pasa acá por culpa de un gobierno, sino está sucediendo en Occidente y parte de Asia”, remarcó.

“Todos estos datos dramáticos corresponden a la generación que recibió la mayor cantidad de horas obligatorias de ESI (Educación Sexual Integral). Los resultados muestran un fracaso rotundo de la política de contenidos de este programa. Si la ESI hubiera sido una vacuna contra las enfermedades de transmisión sexual, nadie dudaría en retirarla. No solo no resolvió los problemas que prometía, sino que los indicadores muestran que empeoraron”, sostuvo Muzzio.

Según la vecejefa de Gobierno, “como tantas falsas verdades y temas que estamos repensando en esta época, todo el programa de la ESI debe ser revisado, además de fijar objetivos de éxito concretos. No se trata de imponer más horas de ESI como proponen algunas organizaciones, sino de convertirlo en un programa educativo real, basado en la ciencia, la biología y la prevención de enfermedades. Hoy, luego de casi 20 años de ESI, muchos jóvenes y adolescentes no usan preservativos porque creen que las enfermedades de transmisión sexual no son tan graves, ni siquiera el HIV, porque se curan fácilmente, y que los embarazos no deseados no son un problema porque se pueden abortar. Una calamidad”, sentenció.

Críticas y reacciones

Las declaraciones de Muzzio generaron polémica y rechazo de varios sectores en las redes sociales. Uno de los primeros en opinar en contra de las declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño fue el cura Juan Carlos Molina, militante kirchnerista, quien calificó de “peligrosos” los dichos de la funcionaria.

“Que peligroso esto. Y cuánta ignorancia. Madre mía”, dijo el sacerdote, quien compartió un video con las declaraciones de Muzzio. La legisladora porteña, Guadalupe Tagliaferri, del espacio que lidera Horacio Rodríguez Larreta, se expresó en ese sentido. “Ignorante y peligrosa”, dijo.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, respondió con un extenso posteo que encabezó con un “Basta, Clara”, e invitó a la funcionaria porteña a leer el diseño curricular de Educación Sexual Integral para el nivel inicial “que aprobó tu propia gestión”. Y argumentó: “El informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de entre 12 y 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y contar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en Educación Sexual Integral”.

Para Ferraro. “muchos de los indicadores” que mostró Muzzio “coinciden con el desfinanciamiento y el desmantelamiento de políticas de prevención que habían demostrado resultados concretos. Entre ellas, el Programa ENIA, impulsado y fortalecido durante el gobierno de Cambiemos. Te lo menciono porque vos también formabas parte de ese gobierno y estos temas fueron abordados en más de una oportunidad en reuniones de gabinete”, apuntó el diputado.

Además, le recomendó a Muzzio hablar con Fernán Quirós, responsable de la salud porteña: “Tal vez te ayude a entender que estos temas son bastante más complejos que una publicación en redes sociales”.

Luis Novaresio, a Muzzio: “Burra, ignorante, acientífica”

“Podríamos explicarle a esta servidora pública, que es burra, ignorante, acientífica. Que fue una tránsfuga que militó el progresismo disfrazada con esa ropa y que hoy se hace la conservadora y autoritaria, agresiva con miles de personas que aún son discriminadas”, dijo el periodista Luis Novaresio en su cuenta de de X.

“Prefiero esto: en las playas de estacionamiento no aceptan las billeteras de pago ni la tarjeta de crédito. No te dan recibo ni por casualidad. Dedíquese a eso, señora, que para eso le pagan. Alumbrado, barrido, limpieza, seguridad. Si tiene ganas de jugar a la derechosa, póngase un ateneo de pensamiento, aunque dudo que le cuadre”, finalizó.

También Amnistía Internacional Argentina salió al cruce de Muzzio: “La ESI brinda información científicamente validada y acorde a cada etapa del desarrollo, espacios y herramientas para que niñas, niños y adolescentes conozcan y expresen sus necesidades. También para que puedan detectar situaciones de riesgo y pedir ayuda a tiempo. Se insiste en desinformar sobre una herramienta educativa de prevención y cuidado, que es un derecho por ley. Garantizarla es una obligación del Estado”, recordaron desde la organización.