Un juzgado ordenó a la Policía detener al agitador ultraderechista español Vito Quiles

La Policía Nacional de España tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que vinculó esa decisión a sus “denuncias masivas” contra el entorno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El propio Quiles comunicó este miércoles en la red social X que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, acordósu detención. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la Policía recibió esa orden aunque por el momento no pudo ser ejecutada al no localizarlo en su lugar de trabajo.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, expresó Quiles en su perfil.

Fuentes del estudio de Ospina Abogados que representa a Quiles aseguró a la agencia EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía acudió al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarlo, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento. Desde el estudio aseguraron que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las mismas fuentes precisaron que el agitador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se lo investiga por presuntos delitos de revelación de secreto y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza lo procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.