eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Rubro por rubro

Julio llega con aumentos en tarifas de servicios, transporte, alquileres, prepagas y colegios

  • Los entes reguladores ya convalidaron los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las boletas de luz, gas y agua. El boleto mínimo de colectivo en CABA será de $820,60 y el de subte, de $1.621. También suben alquileres, prepagas, colegios, peajes, VTV y telecomunicaciones.

Nuevos aumentos en Julio.
Nuevos aumentos en Julio.

elDiarioAR

0

A partir del próximo miércoles 1º de julio, las tarifas de los servicios públicos y las prestaciones privadas sufrirán un nuevo ajuste en sus valores. Este incremento se correlaciona con la inflación del 2,1% registrada en mayo y sumará presión al índice de precios del próximo mes, poniéndole un límite a la desinflación.

A continuación, el detalle rubro por rubro de cuánto costará cada servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Tarifas de servicios públicos: Luz, gas y agua

Los entes reguladores ya convalidaron los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las boletas del próximo mes de la siguiente manera:

  • Electricidad: el ENRE autorizó una suba promedio del 1,5% sobre las facturas de Edenor y Edesur.
  • Gas: el ENARGAS aprobó un incremento promedio país del 2,81% para los usuarios de Metrogas y Naturgy.
  • Agua corriente: AySA implementará un alza general del 3% en las boletas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Nuevo cuadro tarifario del transporte público

El transporte registrará variaciones en todas sus modalidades en el AMBA, con fuertes subas en colectivos, trenes y subterráneos.

Colectivos en CABA y Provincia de Buenos Aires

  • Boleto mínimo en CABA: pasa a $820,60.
  • Tramo inicial en Provincia (PBA): sube a $1.059,28.

Subtes y Trenes

  • Subte (SBASE): el pasaje costará $1.621 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.
  • Trenes Argentinos: se iniciará un esquema escalonado con un ajuste del 8,6% en julio. El boleto mínimo para la primera sección quedará en $380,10.

Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Moverse en auto particular también será más caro a partir de julio, tanto por los accesos como por los controles obligatorios:

  • Peajes de CABA (AUSA): sufrirán un aumento del 4,1%. La tarifa en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasará a costar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.
  • VTV (Verificación Técnica Vehicular): el costo del trámite obligatorio para automóviles particulares se fijó en torno a los $97.000, unificando valores de referencia entre Provincia y Ciudad.

Aumentos en contratos de alquiler

El impacto de las actualizaciones de las locaciones de vivienda variará según el tipo de contrato vigente:

  • Contratos regulados (Ley anterior): sufrirán una actualización anual del 31,54%, determinada por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.
  • Contratos desregulados actuales: para los acuerdos que indexan por inflación, las subas trimestrales serán del 8,1% y las semestrales del 16,7%.

Prepagas, colegios privados y telecomunicaciones

Los servicios regulados del ámbito privado también confirmaron sus respectivos esquemas de ajuste para el inicio del mes:

  • Medicina prepaga: las empresas notificaron subas de entre el 2,1% y el 2,9% según el plan contratado.
  • Colegios privados: las cuotas en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 5% en promedio, mientras que en la provincia de Buenos Aires el ajuste será del 3,5%.
  • Internet, cable y telefonía: Las prestatarias de telecomunicaciones aplicarán un ajuste promedio del 2,5%.
Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats