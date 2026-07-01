Exigen al nuevo vocero de Milei levantar las restricciones a los reporteros gráficos en la Casa Rosada

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) le envió una carta pública al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, para pedirle que se revean las restricciones que sufren los fotógrafos de prensa para cubrir la actividad oficial en Casa Rosada.

En el comunicado, difundido a través de sus redes sociales, la entidad le solicita a Ravier —designado tras la salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete— que los reporteros gráficos asociados puedan volver a ocupar su lugar habitual en las conferencias de prensa, tal como ocurrió históricamente en la sede de Balcarce 50. También pide que se levanten las limitaciones que impidieron la cobertura de los últimos eventos oficiales y que las credenciales emitidas por la propia entidad, avaladas por el Ministerio del Interior, vuelvan a ser reconocidas como válidas y suficientes para el ingreso.

El reclamo de aRGra no es un hecho aislado. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las restricciones a la prensa se fueron acumulando en distintas etapas. En febrero de 2025, por orden de Karina Milei, los fotógrafos quedaron excluidos por primera vez en la historia del recinto de la Cámara de Diputados durante una Asamblea Legislativa, limitados a tomar imágenes desde los palcos mientras solo los fotógrafos oficiales autorizados por Casa Rosada podían acceder al piso del hemiciclo.

En abril de este año, el conflicto escaló: el Gobierno cerró por completo el acceso de la prensa acreditada a Casa Rosada durante once días, en el marco de una denuncia de Casa Militar contra dos periodistas de TN por supuestas grabaciones no autorizadas con anteojos inteligentes. La reapertura, el 4 de mayo, llegó acompañada de un esquema de circulación mucho más estricto: ingreso único por Balcarce 78 con verificación de identidad, escáneres y detectores de metales, y el cierre de zonas históricas de cobertura como el Patio de las Palmeras, el balcón del primer piso y los pasillos que conducen a los despachos de Santiago Caputo y Karina Milei.

Más de un mes después de esa reapertura, las restricciones siguen vigentes. En su primera conferencia de prensa, Ravier se comprometió este martes a evaluar un pronto levantamiento de las restricciones, que ordenaron Adorni y Karina Milei.

Para los reporteros gráficos en particular, el antecedente más grave había sido el ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad el 12 de marzo de 2025 durante una represión policial en las inmediaciones del Congreso, episodio que llevó a aRGra a activar un protocolo de seguridad propio y a reclamar en reiteradas ocasiones la renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con el cambio de gabinete y el debut de Ravier como nuevo vocero presidencial, aRGra busca ahora reabrir la discusión sobre el acceso de los fotógrafos a los actos oficiales, en un contexto donde el vínculo entre el Gobierno y la prensa acreditada continúa tensionado por las restricciones de circulación vigentes en Casa Rosada.