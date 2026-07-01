Milei celebró el 4 de julio en la embajada de EE.UU. rodeado de empresarios, jueces y funcionarios

Tras una jornada marcada por la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, y la ausencia del Presidente en la cumbre del Mercosur en Paraguay, Javier Milei participó este martes por la noche de la celebración por un nuevo aniversario de la Independencia estadounidense, en el Palacio Bosch, sede de la residencia del embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas, en un nuevo gesto de las relaciones cercanas con la gestión de Donald Trump.

La presencia del mandatario se produjo en un contexto de incertidumbre sobre su posible viaje a Estados Unidos el próximo 4 de julio para las celebraciones del 250 aniversario de la independencia norteamericana, que hasta hace horas estaba en agenda, pero ahora no se sabe si el Presidente finalmente viajará o elegirá quedarse en el país en medio de un convulsionado clima interno.

Entre los funcionarios presentes junto a Milei estuvieron su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno, los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Cultura, Leandro Cifelli, mientras que Diego Santilli llegó más tarde y solo permaneció en el lugar unos minutos.

Entre los invitados también se destacó la presencia de referentes del poder económico y judicial. Por el lado empresarial, asistieron Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Jorge Brito (presidente de Banco Macro), Georgie Neuss, Martín Cabrales, Teresa Bulgheroni (vicepresidente de la Fundación Malba), Horacio Marín (presidente de YPF), Mario Grinman (presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Ezequiel Herszage (jefe de Gabinete Corporativo de IRSA) y Fernando Straface (PUENTE Holding). También se sumó el mundo judicial y de la fiscalía, con la presencia del fiscal federal Carlos Stornelli, el procurador general Eduardo Casal, el juez de Casación Daniel Petrone y el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Un gesto inédito de Javier Milei

La asistencia de Milei a la residencia del embajador fue considerada un hecho sin precedentes, ya que, según fuentes oficiales, ningún presidente argentino había participado anteriormente de una ceremonia de estas características.

El mandatario llegó cerca de las 19.25, acompañado por integrantes del Gobierno nacional. Durante el acto se entonaron los himnos de la Argentina y de Estados Unidos; luego el embajador Peter Lamelas brindó un discurso y la celebración concluyó con un espectáculo musical a cargo de la legendaria banda de rock Jefferson Starship y una breve presentación de Fátima Flórez, expareja del mandatario.

La presencia presidencial fue interpretada como una nueva señal del fuerte vínculo que Milei mantiene con la administración estadounidense, en momentos en que su viaje a Washington aún no está confirmado.

Lamelas pidió invertir en la Argentina: “Es ahora”

Durante su discurso, Peter Lamelas remarcó que el presidente Donald Trump “me envió aquí con una misión clara: avanzar la relación entre los Estados Unidos y la Argentina, apoyar esta nueva etapa de cambio y de transformación, y trabajar junto con el gobierno del presidente Milei para fortalecer una alianza”, al tiempo que sostuvo: “America First no significa América solo, significa América unidos con nuestros socios”.

Asimsimo, el diplomático aseveró: “Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de invertir en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos”.