Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta a Manuel Adorni para comprar un monitor de videojuegos

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exvocero presidencial Manuel Adorni sumó este lunes un nuevo testimonio. Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, confirmó ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito para que el exfuncionario realizara la compra de un monitor gamer y aseguró que, una vez concretada la operación, recibió el reintegro del dinero en efectivo.

La declaración fue tomada por el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analiza si los gastos realizados por Adorni durante su paso por el Gobierno son compatibles con los ingresos que declaró como funcionario.

El monitor y el reintegro del dinero

Según relató Schiuma, la compra fue realizada desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni y correspondió a un Samsung Odyssey OLED G8, cuyo precio rondaba los $2,18 millones en agosto de 2025.

La funcionaria sostuvo que autorizó el uso de su tarjeta y que el entonces vocero le restituyó el monto abonado en efectivo. Ese testimonio quedó incorporado al expediente que investiga la evolución patrimonial del exfuncionario y el origen de los fondos utilizados para distintos consumos.

Otras operaciones bajo análisis

La causa también puso el foco sobre compras realizadas con tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, empleado de la Vocería Presidencial. De acuerdo con la investigación, esos plásticos fueron utilizados para adquirir dos proyectores Epson, con un valor de $1.831.795 cada uno.

En conjunto, las operaciones bajo análisis —el monitor y los dos proyectores— superan los $5,8 millones. Los investigadores buscan establecer cómo fueron financiadas esas adquisiciones, por qué se utilizaron tarjetas de terceros y si los bienes fueron oportunamente declarados en el patrimonio del exfuncionario.

Por el momento, la causa continúa en etapa de instrucción y la fiscalía reúne testimonios y documentación para determinar si existieron irregularidades en los movimientos patrimoniales atribuidos a Adorni durante su desempeño en el Gobierno nacional.

Con información de NA