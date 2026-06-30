Con Adorni de regreso en la Casa Rosada, el Gobierno prepara la jura de Santilli

El Gobierno quiere que la jura de Diego Santilli marque el comienzo de una nueva etapa. Pero antes necesita convivir, por unas horas más, con el funcionario cuya salida intenta dejar atrás. Manuel Adorni volvió este martes a la Casa Rosada por primera vez desde que presentó su renuncia para completar el traspaso de la Jefatura de Gabinete con su sucesor. Horas más tarde volverá a aparecer en el Salón Blanco, a partir de las 17.30, donde asistirá a la ceremonia encabezada por Javier Milei en la que Santilli asumirá formalmente como ministro coordinador.

La secuencia comenzó por la mañana con otra imagen cargada de simbolismo. Adrián Ravier ofreció su primera conferencia de prensa como vocero presidencial y ocupó por primera vez el atril desde el que Adorni construyó buena parte de su centralidad política dentro del Gobierno. Con un perfil mucho más técnico y un discurso concentrado casi exclusivamente en la marcha de la economía, el economista buscó transmitir una imagen de normalidad institucional y dejar atrás el tono confrontativo que caracterizó a su antecesor.

Sin embargo, el caso Adorni volvió a colarse rápidamente en la agenda. Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno impulsara una investigación administrativa interna por las irregularidades que derivaron en la salida del exjefe de Gabinete, Ravier evitó cerrar la puerta. Aclaró que no tenía información sobre una decisión de ese tipo, aunque tampoco descartó que pudiera avanzar más adelante, una respuesta que dejó abierto un interrogante que la Casa Rosada preferiría clausurar cuanto antes.

Cara a cara

Adorni llegó a Balcarce 50 pasadas las 14. La reunión con Santilli comenzó cerca de las 15 y se extendió por más de una hora en el despacho de la planta baja que oficia de lugar de trabajo del jefe de Gabinete. Los equipos de ambos ya venían trabajando desde ayer lunes en el intercambio de información y documentación para facilitar el recambio, pero este martes quedó formalizado el traspaso político de una Jefatura de Gabinete que desde esta tarde comenzará a funcionar con un esquema sensiblemente distinto al que dejó el exvocero presidencial.

La reorganización no se limitará al nombre del jefe de Gabinete. Según pudo saber elDiarioAR, Santilli llegará acompañado por una estructura reforzada que volverá a dividir la coordinación de la gestión en dos vicejefaturas, como en los tiempos de Guillermo Francos.Una quedará a cargo de Gustavo Coria, quien desde diciembre se desempeñaba como secretario de Interior y fue uno de los principales colaboradores del ahora ministro coordinador durante su paso por esa cartera. La otra será ocupada por Ignacio Devitt, hasta hoy secretario de Asuntos Estratégicos y uno de los funcionarios de mayor confianza de Karina Milei.

La distribución de funciones también refleja el equilibrio interno que la secretaria general de la Presidencia pretende consolidar en esta nueva etapa. Mientras Coria aparece como el hombre elegido por Santilli para administrar la gestión cotidiana y mantener el vínculo con las provincias, Devitt representará la presencia directa del karinismo dentro de la Jefatura de Gabinete. En los hechos, desempeñará un papel similar al que en su momento tuvo José Rolandi durante la era Francos: coordinar ministerios, supervisar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Casa Rosada y servir de enlace permanente entre el despacho de la hermana del Presidente y los representantes de los gobernadores en el Congreso.

La ceremonia de esta tarde buscará reforzar precisamente ese perfil federal. Según pudo saber elDiarioAR, más de una decena de mandatarios provinciales fueron invitados al Salón Blanco para acompañar la asunción de Santilli. Entre ellos habrá dirigentes del PRO y varios caciques provinciales que durante el verano aportaron los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, dos de las principales victorias legislativas del oficialismo.

No se trata de una convocatoria casual. La principal misión que Javier Milei le encomendó a Santilli consiste justamente en reconstruir ese canal de diálogo con las provincias para volver a reunir las mayorías que permitan avanzar con el nuevo paquete de reformas económicas e institucionales que el Gobierno pretende enviar al Congreso durante el segundo semestre. La buena relación que el hasta hoy ministro del Interior construyó con buena parte de los gobernadores fue uno de los argumentos centrales que terminaron inclinando la balanza a su favor cuando Karina Milei comenzó a definir el reemplazo de Adorni.

PL/MC