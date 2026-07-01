Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos se acerca a los 2.000 y los heridos superan los 10.000

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que asciende a 1.943 el número de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, mientras que la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados ingresó en su fase crítica.

Los sismos dejaron 10.571 heridos, a la vez que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud, señala el reporte oficial.

Rodríguez detalló que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.461 personas. Precisó que entre 13.400 y 13.500 personas consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de sus familiares durante las primeras horas de la crisis.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países -coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.

En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que un total de 40.738 siguen sin contacto, mientras que 15.742 ya fueron localizadas sobre un total de 81.323 reportadas como buscadas.

Sobre el mismo tema, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que “casi 50.000 personas” continúan desaparecidas en La Guaira y Caracas bajo los escombros de estructuradas colapsadas. Además, dijo que sus equipos en el terreno y los de aliados han podido constatar la falta de necesidades básicas para los sobrevivientes, como agua potable.

“La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas”, indicó el IRC en el comunicado.

“Los rescates que quedan son muy difíciles”: los desafíos de las brigadas en La Guaira a medida que se agota el tiempo

“Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, reconoció desde La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile, reportó la cadena estadounidense CNN.

El reloj avanza y cada hora cuenta para los posibles sobrevivientes que siguen bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, mientras los miles de brigadistas internacionales que llegaron al país enfrentan un escenario que crece en complejidad.

“Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos. Porque no es normal o es muy poco frecuente que gente sobreviva tantos días. La lucha no de esas personas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación”, detalló.

Después de sacar a las víctimas que estaban en zonas más accesibles, restan los que pueden estar atrapados bajo varios pisos de escombros.

Sismos generaron 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado La Guaira

Según una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos del 24 de junio en Venezuela generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas del estado costero de La Guaira.

Para determinar ese volumen, el organismo empleó RAPIDA, una herramienta de evaluación de pronta respuesta que procesa datos de forma automatizada, informó el diario El Nacional.

Del total estimado, cerca de 915.000 toneladas corresponden específicamente a restos de edificios dañados o colapsados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En forma complementaria, aproximadamente 332.000 toneladas provienen de la destrucción de artículos domésticos, mobiliario urbano y pertenencias personales.

Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de fin de año para quienes hayan perdido su hogar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares por los terremotos del 24 de junio y dejó al momento un saldo de 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos.

“El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible; hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, señaló Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas, reportó la cadena CNN.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos.

Cruz Roja Venezolana proyecta atender a 300 mil afectados por los terremotos en un lapso de 2 años

La Cruz Roja Venezolana ejecutará un plan de atención integral estimado para asistir a más de 300 mil personas durante los próximos 24 meses, tras el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Así lo informó Luis Farías, presidente de la institución quien detalló el alcance de los programas de contingencia y el impacto humano de la tragedia.

“Cada historia es un mundo, hay personas que han perdido no nada más todo lo material sino que posiblemente son ellos los únicos de sus familias que quedan vivos”, manifestó Farías al describir las devastadoras consecuencias emocionales y materiales que dejaron los movimientos telúricos en la población, reportó el diario El Universal.

Con información de NA.