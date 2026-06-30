Los mapas de la destrucción: cuántos edificios fueron destruidos por los terremotos de Venezuela

Los terremotos que el miércoles pasado asolaron el norte de Venezuela dejaron tras de sí un paisaje de destrucción inmobiliaria que recuerda al de una guerra moderna. Los edificios se vinieron abajo en cuestión de minutos con muchos de sus habitantes aún en el interior, lo que causó una mortandad acusada cuyo balance aún no es definitivo. Hasta el lunes la cifra oficial de fallecidos era de 1.719, pero es muy posible que vaya aumentando a medida que avance el desescombro.

Mientras tanto, las imágenes del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa Copernicus de la Agenda Espacial Europea, permiten a los expertos elaborar un cálculo provisional de la afectación a las viviendas en las zonas afectadas. Según el análisis elaborado por Corey Scher, de la Universidad Municipal de Nueva York, y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad del estado de Oregón, el número de edificaciones dañadas o derruidas es de 58.870. Aproximadamente la mitad están en La Guaira, con diferencia el área más afectada.

Edificios con probabilidad de haber sido destruidos El mapa de cada edificio coloreado según su probabilidad estimada de daño grave. Acércate para ver el detalle. Fuente: análisis de daños a partir de imágenes y datos satelitales de Copernicus Sentinel-1 realizado por Corey Scher, del Centro de Postgrado de la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY), y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón.

El primer mapa permite acercar la imagen hasta 30 metros sobre la superficie. Por colores, del amarillo más claro al rojo encarnado, se señala la posibilidad de un daño grave. Las vetas de color rojo son numerosas en toda la franja norte del país, pero en La Guaira forma una mancha casi uniforme; la destrucción es generalizada.







Los autores explican que el umbral de daños se calibró con el mapa sísmico ShakeMap del Servicio Geológico de EE.UU. para que la tasa de falsas alarmas no superase el 1% en zonas en las que se registraron temblores leves, donde se calcula que hubo poco o ningún daño estructural. Las detecciones de daños se concentran donde el temblor fue más intenso (la costa central y el corredor urbano de Caracas), lo que coincide con el patrón de intensidad del terremoto. En el mapa anterior, el radio de las circunferencias en las zonas afectadas es mayor en función del número de edificios destruidos.







Las localidades del estado de La Guaira son las más afectadas, según el cálculo provisional. 29.610 de las 58.870 construcciones que se vinieron abajo lo hicieron aquí. Le sigue a considerable distancia el distrito capital, que incluye a Caracas, con 8.041. Un ejemplo visual preciso se puede apreciar en las dos imágenes que solapas dos instantáneas de antes y después del suceso en la zona de Playa Grande y en un barrio de viviendas de La Guaira.

Barrio en Playa Grande, La Guaira Zona residencial destruida tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026 Antes Después Fuente: Vantor MediaValet ©

Barrio en La Guaira Complejo residencial destruido tras el terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026 Antes Después Fuente: Vantor MediaValet ©

Por localidades, la parroquia más afectada es la costera Catia la Mar, en La Guaira, con 7.432, siempre según el mismo análisis preliminar. Como se puede apreciar en la tabla de abajo, la primera ciudad de otro estado con gran afectación es Sucre, en el distrito capital, con 3.439 edificios dañados o destruidos.







Los autores insisten en la prudencia en el cálculo. Advierten de que los datos que incluye no se validaron en el campo ni se compararon con anotaciones visuales de daños, por lo que deben interpretarse como un indicador, no como un censo verificado edificio por edificio. Los investigadores aplicaron previamente la misma metodología para mapear la destrucción en guerras modernas, como el genocidio en Gaza.











