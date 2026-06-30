El nuevo equilibrio post Adorni: Karina capitana, Patricia hiperactiva y Santilli superstar

“Me pediste tiempo, te di tiempo. Pero a este pibe el miércoles se lo cargan. Hay que resolverlo porque no sale nada”, se quejó Patricia Bullrich cuando Karina Milei la llamó el jueves para consultarle por qué había hecho caer la sesión del Senado. La conversación selló el final de Manuel Adorni: después de esa charla, la secretaria de la Presidencia puso en movimiento los engranajes para echar al jefe de Gabinete. Bullrich celebró esa decisión como si hubiera sido propia y Diego Santilli, quien aguardaba hace semanas la decisión, se supo un paso más cerca de la Gobernación bonaerense. Y también festejó.

Karina Milei, Patricia Bullrich y Diego Santilli, los tres ganadores de la caída en desgracia de Adorni, están decididos a capitalizar la nueva etapa. Cada uno, a su manera, buscará instalar la idea de que el Gobierno recuperó el control de la agenda y que la energía política destinada a administrar la crisis estará puesta, a partir de ahora, en conseguir la reelección de Javier Milei.

Karina fue la primera en mover las fichas. No solo tomó la decisión de expulsar a Adorni cuando su hermano, el Presidente, todavía estaba de viaje en Madrid, sino que se encargó de tener listo el nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete para cuando Milei arribara a la Argentina. La elección de Santilli respondió a una necesidad política, pero también personal: el “Colo” aprendió a construir una relación de confianza con la hermana presidencial casi desde el principio de la gestión libertaria, cuando algunos dirigentes del PRO todavía discutían cómo pararse frente a Milei o, como su socio político Cristian Ritondo, apostaban al caballo de Santiago Caputo.

Santilli hizo carrera en La Libertad Avanza a base de estar disponible cada vez que el Gobierno necesitaba reemplazar a alguien. Así desembarcó en la elección bonaerense el año pasado, encabezando la lista de diputados nacionales cuando José Luis Espert tuvo que renunciar a raíz del escándalo desatado por su relación con Fred Machado. Un bombero político que se echó la campaña al hombro, ganó la elección y, cuando Guillermo Francos presentó su renuncia, fue ungido como ministro del Interior y pasó a participar de la mesa chica política.

La designación de Santilli es, en ese sentido, pragmática. Rosquero y entrador, el dirigente (¿PRO?) continuará cumpliendo con el rol de articulador político con los aliados y le sumará el desafío de tener que gestionar la administración cotidiana del Gabinete. Todo con la fantasía de que, al final del recorrido, llegue la bendición de la hermana presidencial para consagrarse como candidato a gobernador bonaerense de La Libertad Avanza. Conoce sus límites: las decisiones estratégicas continuarán siendo de Karina.

La secretaria de la Presidencia, mientras tanto, apuesta a continuar ampliando su margen de influencia en el Congreso. En los últimos días, según admiten legisladores libertarios a eldiarioAR, la hermana presidencial pasó a integrar los grupos de WhatsApp oficiales de la Cámara de Diputados y el Senado. El motivo que esgrimió cuando la sumaron fue que querían invitarlos a todos el miércoles a una reunión en Casa Rosada.

La cita es a las 9.30 en el Salón de los Héroes de Malvinas, que antes se llamaba “de Pueblos Originarios”, en Casa de Gobierno. El objetivo es trazar las prioridades legislativas para lo que queda del año y reordenar la tropa luego de meses de desgaste por el escándalo de Adorni. Están invitados diputados y senadores y participarán también el resto de los integrantes de la mesa política, como Martín y Lule Menem, y el flamante vice jefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Karina está decidida a terminar el año con la reforma electoral sancionada: es su único verdadero desafío legislativo. El Gobierno está decidido a eliminar –o, al menos, suspender– las PASO para las elecciones presidenciales de 2027, de modo de quitarle a la oposición una herramienta crucial para presentar una oferta electoral unificada. En medio de la guerra interna peronista, la suspensión de las primarias podría forzar una ruptura entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y dividir el voto kirchnerista.

Patricia hiperactiva

Patricia Bullrich fue la única dirigenta libertaria, además de Karina, que despidió a Adorni cuando el ex vocero presentó su carta de renuncia. En el resto del Gabinete no hubo agradecimientos ni deseos de buena suerte: la partida de Adorni cumplió con la máxima libertaria de que ningún funcionario abandona el gobierno de Milei en buenos términos.

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, tuiteó la ex ministra de Seguridad, cinco minutos después de que Adorni publicase su carta de renuncia. La verduga se reía del degollado. En las horas previas a la oficialización de la salida de Adorni, el bullrichismo no disimulaba su orgullo, su excitación. “Si hay alguien que ha trabajado para que no viva fue Patricia, se festeja”, celebró un dirigente del riñón de la ex ministra.

La senadora libertaria fue la primera en acusar a Adorni, en público, de ser un agente del caos en el Congreso. Se lo dijo, primero, a Milei y, luego, a su hermana. El primero no escuchó, pero la segunda sí, y fue esa conversación lo que terminó definiendo la partida de Adorni. Ahora, sin embargo, tendrá que mostrar resultados: si Adorni era el factor que obstaculizaba el funcionamiento del Senado, su partida tendría que liberarlo.

Es por este motivo que, desde temprano a la mañana, Bullrich comenzó a contactarse con los senadores radicales, del PRO y de las fuerzas aliadas para activar una sesión este jueves. El objetivo es conseguir la revancha tras el fracaso de la sesión de la semana pasada, cuando Bullrich dejó la sesión sin quórum porque temía que la situación de Adorni complicara los números de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Bullrich pretende volver a intentar tratar el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros y habilita desalojos exprés en 10 días en casos de mora en el pago del alquiler. El martes convocará a una reunión con aliados en el Senado para porotear la iniciativa, que comenzó a generar algunas resistencias en el bloque radical por uno de sus capítulos más polémicos. Es decir, el que habilita la extranjerización de las tierras.

Numerosas organizaciones civiles están advirtiendo sobre las consecuencias de eliminar el tope del 15% para la venta de tierras nacionales a extranjeros, e incluso la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado advirtiendo que la ley “atenta contra la soberanía”. La oposición está trabajando con la Iglesia católica para voltear la iniciativa y calcula que, si logra torcer cinco votos radicales y de fuerzas provinciales, podrán rechazar el capítulo de la extranjerización de tierras. Bullrich observa lo mismo, y es por eso que, antes de sesionar, buscará tener el número asegurado.

MCM/CRM