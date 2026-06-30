Traspaso y debut: Santilli recibe la Jefatura de Gabinete de Adorni y Ravier debuta como vocero presidencial

El Gobierno oficializó este martes los cambios en la cúpula del Ejecutivo mediante el Decreto 548/2026 publicado en el Boletín Oficial: se aceptó la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la de Diego Santilli como ministro del Interior, y se designó a Santilli en la conducción de la coordinación de ministerios.

Los equipos técnicos de Santilli y Adorni mantienen reuniones para organizar el traspaso de gestión, y el encuentro entre ambos funcionarios está confirmado para este martes, según informaron desde el entorno del saliente jefe de Gabinete. La cumbre se realizará en la previa a la ceremonia de juramento.

La jura de Santilli estaba prevista inicialmente para las 16 pero se postergó para las 17.30 en el Salón Blanco de Casa Rosada. El flamante vocero presidencial Adrián Ravier explicó el cambio de horario por “problemas de agenda”. Recién ahí se concretará la foto entre Javier Milei y Santilli. No está confirmado aún que se muestre también Adorni, como jefe de Gabinete saliente.

Pero antes de la jura el Gobierno se mostrará en acción: a las 11, Ravier ofrece su primera conferencia de prensa como vocero presidencial. “Estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, escribió en su cuenta de X.

Ravier se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional por La Pampa en el bloque de La Libertad Avanza, cargo al que renunció el miércoles pasado; su reemplazante, Martín Matzkin, ya prestó juramento. Ravier fue anunciado como nuevo vocero el 19 de junio por el propio Adorni, tras una reunión con Milei en la Quinta de Olivos cuando aún no había dado un paso al costado. La caída del funcionario se concretó el sábado, bajo una fuerte presión por las sospechas de enriquecimiento ilícito en su contra.

En las últimas horas también hubo otros cambios en el oficialismo. El domingo, Milei precisó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. En paralelo, el Decreto 551/2026 designó a Fabián Horacio Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Javier Lanari, cuya renuncia fue aceptada con efecto desde el 25 de junio.

MC