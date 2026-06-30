Revelan audios de Adorni que lo complican más en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Tras su escandalosa salida del Gobierno de La Libertad Avanza, se filtró un nuevo mensaje de voz del ahora exjefe de Gabinete Manuel Adorni dirigido al contratista Matías Tabar, a quien habría intentado influenciar antes de la declaración ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“Te tengo que hablar hace como 10 o 15 días. Este finde tengo que ir a Indio (Cuá), así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”, le decía el ex funcionario mileísta al contratista en un audio de WhatsApp grabado entre el 29 y el 30 de abril pasado y que difundió Romina Manguel en su programa de Radio con Vos.

“Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites. Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te pueda ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos”, insistió Adorni, que para entonces ya estaba ostensiblemente preocupado por el avance de la investigación judicial sobre el origen de su inusitado crecimiento patrimonial.

En aquella declaración testimonial, Tabar reveló que las refacciones en la casa del country Indio Cuá que el entonces jefe de Gabinete le había encargado costaron 245.000 dólares en efectivo.

Esa cifra puso en tela de juicio las explicaciones oficiales y elevó drásticamente el dinero no declarado que Adorni debía justificar.

Las reformas en cuestión incluyeron lujosos detalles como muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada.

El contratista testificó que rechazó el ofrecimiento de “soporte” de Adorni tras asesorarse con abogados para evitar que pareciera el armado de una estrategia conjunta, dejando su teléfono celular a disposición de los investigadores.

En el mismo audio, tras ofrecerle ayuda para que “todos nos quedemos tranquilos”, Adorni cambió drásticamente de tema para pedirle soporte técnico a Tabar porque estaba “desesperado” debido a un problema eléctrico con las térmicas y la bomba de la pileta de la casa.

Horas antes de la difusión de estos audios, este lunes se conoció un nuevo testimonio que también complica a Adorni. Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, confirmó ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito para que el exfuncionario realizara la compra de un monitor gamer y aseguró que, una vez concretada la operación, recibió el reintegro del dinero en efectivo.

La declaración fue tomada por el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analiza si los gastos realizados por Adorni durante su paso por el Gobierno son compatibles con los ingresos que declaró como funcionario.

Según relató Schiuma, la compra fue realizada desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni y correspondió a un Samsung Odyssey OLED G8, cuyo precio rondaba los $2,18 millones en agosto de 2025.

La funcionaria sostuvo que autorizó el uso de su tarjeta y que el entonces vocero le restituyó el monto abonado en efectivo. Ese testimonio quedó incorporado al expediente que investiga la evolución patrimonial del exfuncionario y el origen de los fondos utilizados para distintos consumos.