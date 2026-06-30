Paraguay decretó feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial: las calles de Asunción estallaron al celebrar

Asunción, la capital de Paraguay, es una fiesta. Las calles estallaron este lunes después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penales y con marcador 3-4. El presidente del país, Santiago Peña, decretó feriado para este martes en todo el país.

Luego de una resistencia que derivó en una dramática definición desde los doce pasos, la Albirroja dejó en el camino a una de las máximas potencias del fútbol mundial y escribió una de las páginas más importantes de su historia.

“El resultado fue espectacular, me encantó. Quiero festejar y quiero celebrar, eso es lo que nos queda ahora”, dijo a la agencia de noticias EFE en el microcentro de Asunción la joven Kiara Cristaldo. Acompañada de amigos, Cristaldo fue una de las miles de personas que llenas de fe abarrotaron esta jornada el microcentro capitalino para seguir la hazaña de Paraguay, que echó del Mundial un equipo teutón que encaró el partido con el rótulo de claro favorito.

La mujer de 22 años agregó que, pese a la declarada superioridad de la plantilla alemana, jamás dudó de las posibilidades de que la selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro diera la campanada.

“Para ser honesta, yo no perdí ni un momento la esperanza, yo soñé, quería soñar y tenía mi corazón ahí y presentía (el triunfo), de verdad presentía. Estoy demasiado feliz por el resultado”, señaló.

Alemania y Paraguay igualaron a un gol en los 90 minutos del tiempo reglamentario y la prórroga y definieron al ganador en la tanda de penales, donde Orlando Gill se agigantó con dos atajadas.

Un hombre de 55 años también recordó que previo al partido un analista deportivo alemán calificó a la Albirroja como una selección “de tercera categoría” a la que la Mannschaft debía ganar sin mayores problemas. “Somos un equipo de tercera, sí, es cierto, pero le ganamos a Alemania”, ironizó Martínez.

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

“Que venga quien venga, los paraguayos no nos rendimos, no bajamos la cabeza y en el momento clave siempre damos el golpe justo”, dijo Martínez.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final. “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.

El vicepresidente Pedro Alliana también se sumó a los festejos y replicó el mensaje presidencial con otra publicación en la misma red social. “Si me autorizas Presidente firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!”, expresó, en referencia a la decisión anunciada por Peña tras la clasificación.

El histórico triunfo de Paraguay ante Alemania

Paraguay logró la hazaña este lunes al eliminar por penales a la tetracampeona Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro, con el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, como figura, dieron el batacazo ante los teutones y lograron acceder a los octavos. Ahora esperarán por el ganador de Francia vs Suecia.

La Albirroja se puso arriba en el marcador gracias al gol de Julio Enciso a los 42 minutos, quien anotó de cabeza tras un centro del mediocampista Matías Galarza Fonda. Los alemanes tomaron la iniciativa en la segunda parte y llegaron al empate por vía de su goleador, Kai Havertz, a los 54 minutos.

Durante el suplementario no se sacaron diferencias y la definición del partido llegó desde los doce pasos, donde el arquero paraguayo se convirtió en héroe al atajar dos penales a Kai Havertz y al delantero Nick Woltemade. Pero no todo fue color de rosas: los guaraníes tuvieron doble match point, pero también erraron en dos oportunidades y debieron esperar al mata-mata, donde Tah disparó desviado y José Canale convirtió el definitivo que hizo estallar a la hinchada paraguaya.

Con este resultado, los dirigidos por Alfaro, que comenzaron el Mundial con una dura derrota por 4 a 1 ante EEUU, siguieron con un triunfo 1 a 0 ante Turquía y empataron en la fase de grupos ante Australia, accedieron a los octavos de final del Mundial.

Para conocer a su rival tendrá que esperar el duelo entre Francia y Suecia, que tendrá lugar este martes 30 de junio a las 18 horas.

NB