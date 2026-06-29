Milei reivindica su gestión con un elogio a la dictadura: “Logramos hacer cosas que ni los gobiernos militares pudieron”

Javier Milei reivindicó las reformas de su Gobierno con un elogio de la dictadura. Durante una entrevista al canal LN+, el mandatario dejó una frase que se incorpora a su colección de agravios a la memoria histórica: “Logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer, y lo hicimos en tres meses”. Lo dijo como última defensa al jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, y minutos después de anunciar a su sucesor, Diego Santilli.

Milei dialogó con el canal de televisión afín al oficialismo desde su residencia oficial en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, con el objetivo de reivindicar su gestión tras 112 días en los que el “caso Adorni” ocupó el centro de la escena política y trabó la agenda parlamentaria. Se refirió a proyectos que se aprobaron previo al escándalo, salvo la Ley de Glaciares: “Fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término [de octubre de 2025]. Siendo Adorni jefe de Gabinete logramos sacar las leyes de Inocencia Fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Modernización Laboral, de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad penal. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer y lo hicimos en tres meses”.

La afirmación de Milei banaliza el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos por la dictadura y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la matriz económica de su administración. La visión neoliberal del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz —con un programa de destrucción del Estado y de la industria nacional—, se emparenta así con la del líder de La Libertad Avanza.

Salida de Adorni y desembarco de Santilli

El presidente ultra negó que el escándalo con su ahora ex jefe de Gabinete haya erosionado su gestión: “No lo comparto en lo más mínimo”. E insistió con la defensa de Adorni. Alegó que le aceptó la renuncia para “proteger a su familia por los niveles de ataque que estaba recibiendo” en los medios. Aclaró que Adorni, imputado por enriquecimiento ilícito, dejará también su cargo en la directiva de YPF, lo que desmiente las especulaciones de que a partir de ahora cobraría por ese puesto.

En su intento por pasar de página, Milei elogió las credenciales del sustituto de Adorni, Diego Santilli, quien ocupa el cargo de ministro de Interior. Dijo que, junto a su hermana Karina, lo eligieron por “su músculo político” y que volverán a degradar la cartera de Interior a secretaría. “Diego tiene mucho oficio político y es una forma de volver a darle aire a la gestión para las cosas que tenemos que seguir haciendo, más allá de que ya cumplimos casi todo lo que prometimos”, dijo. El mandatario tuiteó una fotografía en la que aparece con Santilli y la secretaria general de la Presidencia.

Las declaraciones del presidente contrastan con las que sobre el nuevo cargo vertía hace tres años. Durante la campaña electoral de 2023, Milei tuvo opiniones agraviantes y duras sobre Santilli, entonces candidato a gobernador de Buenos Aires por el PRO de Mauricio Macri. Lo describió como un “engendro”, “inútil” y “pésimo candidato”, e incluso llegó a calificarlo de “Colorado HDP” y aseverar que quienes lo conocían bien lo consideraban un “corrupto”.

El nuevo jefe de ministros jurará el cargo este martes y tendrá el desafío de conseguir autonomía frente a Karina Milei, de quien se comenta que es la jefa de Gabinete en la sombra, además de aplacar el “fuego amigo”. El PRO había amenazado con votar a favor de la moción de censura que impulsaba la oposición en el Congreso si Milei no le exigía la renuncia a Adorni.

El presidente ultra anunció, además, que trabaja en un nuevo libro titulado La moral como política de Estado, una suerte de ensayo para justificar la supuesta inocencia de sus cargos investigados en los tribunales. Cabe recordar que el propio Milei está imputado por la presunta estafa con criptomonedas en la causa conocida como $LIBRA.

La “ola azul” continental y la visita de Flávio Bolsonaro

Mientras Milei daba su entrevista, el candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, prometía emular el modelo de gobierno del argentino en un evento en Buenos Aires promovido por la Fundación Aliados de Israel (IAF). El senador es hijo de Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de cárcel por acciones golpistas) y hermano de Eduardo, que fue condenado a cuatro años de prisión y reside en EEUU.

Flávio Bolsonaro dijo: “Somos la pieza que falta en este mapa”, en alusión a la ola de ultraderecha que atraviesa el continente americano, según publicó UOL. Luego detalló: “Miren el mapa. En EE.UU., Donald Trump; aquí, Argentina, bajo el presidente Javier Milei; Chile, que eligió a José Antonio Kast; Perú, que acaba de elegir a Keiko Fujimori; Colombia, que eligió a Abelardo de la Espriella. Bolivia, que, tras casi 20 años de hegemonía socialista, eligió a Rodrigo Paz y pasó página; Ecuador, que reeligió a Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña”. Y siguió con la enumeración en Centroamérica, mencionando a la Honduras de Tito Asfura y El Salvador de Nayib Bukele.

El senador ultra y principal rival del presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones de octubre dijo que viajó a la Argentina para impulsar la “ola azul” que comenzó con la elección de Milei en 2023. El mandatario argentino se reunió con él en la Quinta de Olivos.

Es probable que el encuentro con Bolsonaro hijo provoque mayor tensión en el vínculo de Milei con Lula da Silva: nunca han hablado por teléfono ni en persona, y apenas debieron cumplir con un saludo de rigor en los pocos encuentros en los que se cruzaron.