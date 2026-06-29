Milei se metió en la campaña electoral de Brasil y se mostró con el hijo de Bolsonaro

Javier Milei se metió en la campaña electoral de Brasil y se mostró este lunes con el hijo del detenido exmandatario Jair Bolsonaro: Flávio Bolsonaro, senador federal brasileño y precandidato a la presidencia de Brasil.

El hijo de Bolsonaro llegó este fin de semana a Buenos Aires para participar junto al libertario en una conferencia internacional de legisladores aliados de Israel. La visita tiene una doble lectura: es la primera foto de campaña del bolsonarismo con el mandatario argentino de cara a las elecciones de octubre en el vecino país, y refuerza el bloque regional de extrema derecha que ambos líderes vienen construyendo en torno al apoyo a Israel.

Flávio Nantes Bolsonaro tiene 45 años, es abogado y senador por Río de Janeiro. Hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria— inició su carrera política a los 21 años como diputado estadual y fue reelegido tres veces antes de llegar al Senado en 2018, cuando obtuvo 4,3 millones de votos y se convirtió en el senador más votado de su estado. Anunció su precandidatura presidencial en diciembre de 2025, durante la conferencia conservadora CPAC en Dallas, donde dijo que aceptó la misión “a pedido de su padre”.

Desde entonces construyó su campaña con credenciales internacionales: en mayo pasado fue recibido por Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca en una reunión que duró más de hora y media, junto a su hermano Eduardo y el bloguero bolsonarista Paulo Figueiredo. Durante el encuentro, Trump preguntó por Lula —con quien se había reunido tres semanas antes— y lo describió como un político “dinámico”. La foto en la Oficina Oval fue el primer gran golpe de campaña de Flávio; la de este lunes en Buenos Aires con Milei, el segundo.

Esta noche, Milei abrirá con un discurso la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina que reúne a representantes parlamentarios aliados de Israel de toda la región. El encuentro, de tres días de duración, se realizará en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero desde las 20.15 y contará también con la participación del canciller Pablo Quirno y del propio Flavio Bolsonaro.

La foto de Bolsonaro con Milei fue difundida por la Oficina del Presidente. El hijo de Bolsonaro tuvo además otros encuentros de alto perfil: su hermano Eduardo Bolsonaro, diputado federal, publicó imágenes de Flavio reunido con el rabino Axel Wahnish, embajador argentino ante Israel y creador de los Acuerdos de Isaac, la iniciativa diplomática impulsada por Milei que busca fortalecer los vínculos entre Israel y los países latinoamericanos en materia económica, tecnológica y de seguridad.

“Esta imagen aleja a Brasil de los radicales de Irán y los acerca a potencias de Occidente como los Estados Unidos y nuestros vecinos argentinos”, escribió Eduardo Bolsonaro, en un mensaje dirigido al gobierno de Lula da Silva, que mantiene una relación deteriorada con Israel desde los primeros días del conflicto en Gaza.

Los Acuerdos de Isaac están inspirados en los Acuerdos de Abraham de 2020, negociados durante la presidencia de Donald Trump con Israel y cuatro naciones árabes. La conferencia de esta semana en Buenos Aires busca ampliar su alcance regional y promover, además, “la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) entre los parlamentos latinoamericanos”, según se informó oficialmente, y fortalecer las respuestas legislativas “frente al terrorismo y el extremismo”.

La visita de Flavio Bolsonaro reaviva la interna política en Brasil. Al presentarse como candidato presidencial junto a Milei en un foro de estas características, el senador se posiciona en las antípodas de la política exterior de Lula, que reconoció en Gaza un genocidio y retiró temporalmente a su embajador en Israel. El encuentro en Buenos Aires suma así una capa diplomática a lo que es, también, un acto de campaña.